20.06.2019 08:50
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İSTANBUL- BEYOĞLU'NDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN KADINI İTFİAYE KURTARDI

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda 4 katlı bir binada yangın çıktı.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda 4 katlı bir binada yangın çıktı. Yanan dairenin üst katında bulunan kadın ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bulunan dört katlı bir binanın üçüncü katında saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yanan dairenin üst katında bulunan kadın ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadın tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi.İSTANBUL- BEYOĞLU'NDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN KADINI İTFİAYE KURTARDI
Kaynak: DHA
İtfaiye, Tarlabaşı, Beyoğlu, Güncel

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