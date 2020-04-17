Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İSTANBUL-BEYOĞLU VE GAZİOSMANPAŞA'DA PAZARLARDA YOĞUNLUK

İSTANBUL'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına saatler kala Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa semt pazarlarında yoğunluk dikkat çekti.

17.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:19
İSTANBUL'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına saatler kala Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa semt pazarlarında yoğunluk dikkat çekti.
Beyoğlu, Kasımpaşa'da kurulan 'Cuma Pazarında' yaşanan yoğunluğun gözle görülür şekilde azalması dikkat çekti. Ancak yine de kalabalık olan pazar alanında sosyal mesafe kuralı doğrultusunda pazar esnafının sık bir şekilde tezgah kurmaması adına bir takım tedbirler alındığı görüldü. Pazar esnafı ikiye bölünürken birer hafta arayla tezgah açılmasına karar verildi. Bunun yanı sıra pazarların giriş ve çıkışları zabıta ekiplerince kontrol edilirken maskesiz vatandaşlar pazara alınmadı. Gaziosmanpaşa'da da zabıta ekipleri maske kontrolünün yanı sıra pazar alanına giriş yapacak vatandaşların ateşini ölçtü. Birçok esnaf hafta sonu sokağa çıkma yasağına özgü bir yoğunluk olmadığını dile getirdi.
Gaziosmanpaşa bir mahallede bulunan halk ekmek satış noktası önünde ise diğer günlerin aynı saatlerine göre daha fazla kalabalığın olduğu görüldü. Akşam saatlerinde daha fazla yoğunluk olabileceğini düşünen birçok vatandaş ekmek almak için sıraya girdi. Markete alışveriş için gelen bir vatandaş genel bir hareketlilik olduğunu söyleyerek, "Biliyorsunuz ki hafta sonu yasak var. İnsanlar da şimdiden temel ihtiyaçlarını alıyorlar. Ekmek aldık, birazdan pazara çıkacağız bir takım ihtiyaçlarımızı alacağız. Geçen seferki gibi değil insanlar daha bilinçli" diye konuştu. Halk ekmek satış noktasındaki görevli de yasaktan dolayı biraz yoğunluk olduğunu dile getirdi. İSTANBUL-BEYOĞLU VE GAZİOSMANPAŞA’DA PAZARLARDA YOĞUNLUK

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru’nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklama yapıyor Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Herkes İstanbul’a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Haberler
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Haberler ›› Güncel ››İSTANBUL-BEYOĞLU VE GAZİOSMANPAŞA'DA PAZARLARDA YOĞUNLUK - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:59: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi tedbirler artırıldı - Haber 17:59: 19 Mayıs Gençlik Merkezi de maske seferberliğine katıldı - Haber 17:58: 346 Türk vatandaşı Hollanda'dan uçakla Samsun'a getirildi - Haber 17:58: Denizli'de sosyal kullanım alanı fazla olan yerlerde 'korona' denetimi - Haber 17:58: Artvin'de kamu çalışanlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira destek - Haber 17:40: Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? - Haber 17:40: Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi - Haber 17:31: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor - Haber 17:30: Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı - Haberler 17:18: Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı - Haber 15:22: Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım - Magazin