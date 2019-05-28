28.05.2019 10:41
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Suriyeliler, şehrin göbeğinde satırlarla birbirine girdi! Dehşet anları kamerada

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçak, satır ve sandalyenin de kullanıldığı kavga kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada dehşet dolu anlar yaşandı. Bıçak, satır ve sandalyenin de kullanıldığı kavga kameraya yansıdı.

SURİYELİ 2 GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay Esenyurt Merkez Mahallesi 1105 Sokak'ta geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesi olan Suriyeli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.

KASAPTAN ALDIĞI SATIRLA KOVALADI

Kavga sırasında 300 lira borcunu ödemediği iddia edilen Suriyeli 4 yerinden bıçaklandı. Yaralı bir şekilde sokakta bulunan kasaba giren ismi öğrenilemeyen Suriyeli genç kasaptan aldığı satırla dışarı çıkarak kavga ettiği kişileri bir süre kovaladı.

KAFASINA SANDALYE İLE VURDU

Bu sırada bir kişi, gencin kafasına sandalye ile vurdu. Dehşet anları esnafın araya girmesiyle kavga son buldu. Yaralı genç kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Dehşet dolu anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

Kavga anından görüntüler;

Suriyeliler, şehrin göbeğinde satırlarla birbirine girdi! Dehşet anları kamerada Merkez, kavga, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (79)
PESSS: Allah belalarını versin ya huzur kalmadı. . atın şu pislikleri memleketten artık ya ne bekliyorsunuz.
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STRAIGHT TURK: ES-ANGELES / NE ARASAN VEYA ARAMASAN VAR!!! HARAMIDERE´DEN SAYGILAR!!!
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ADİL55: Bu vatanlarına bile sahip çıkmayan adilere sahip çıkmak uğruna bizim huzurumuzu kaçırdınız. . . içiniz rahat mı!!!Bunların ne kendine ne bize hayrı olur defolup gitsinler.
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OKAN: yazık vallahi çok yazık şu halimize bak yaa
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VATAN SEVDALISI: Sayın devlet başkanım, derhal ülkeden gönderin bunları. yakında önünü alamayacaksınız. ölü çıkacak bu işlerden
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