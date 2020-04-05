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İstanbul Bienali her hafta iki filmi erişime açacak

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Bienal'i bünyesinde her cuma kısa filmler sinemaseverlerle buluşacak.

05.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:08
İstanbul Bienali her hafta iki filmi erişime açacak
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Bienal'i bünyesinde her cuma kısa filmler sinemaseverlerle buluşacak.
Bienal'e katılan sanatçılarla işbirliği halinde her cuma gerçekleştirilecek programda, iki sanatçı filmi "bienal.iksv.org" adresinden 7 günlüğüne erişime açılacak.
Konuya ilişkin İKSV'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Bienali, 33 yıllık serüveninde türlü dalgalanmalar ve belirsizliklere karşı sanatı yanına alıp her zaman yeni yeşeren düşüncelerin, heyecanların, merakların izini takip etti. Dünyanın dört bir yanında hayatımızın sınırlarını yeniden belirlediğimiz bu dönem, çevremizle ve kendimizle kurduğumuz ilişkiyi gözden geçirmek için de bir alan sağlıyor. Bizler bu dönemde sanatın daha yaygın bir erişim imkanı bulacağını umuyor, hayal dünyasının fiziksel sınırlarla belirlenemeyecek ölçüde zengin olduğunu hatırlıyoruz. Daha önce İstanbul Bienallerine katılan sanatçılarla işbirliği halinde, her cuma iki sanatçı filmini 7 günlüğüne dijital erişime açıyoruz."
Film seçkisinde aralarında Halil Altındere, Francis Alys, Volkan Aslan, Ozan Atalan, Alper Aydın, Rossella Biscotti, Kristina Buch, Vajiko Chachkhiani, Jonathas de Andrade, Elmas Deniz, Jonah Freeman ve Justin Lowe, Jorge Galindo ve Santiago Sierra, Theaster Gates, Suzanne Husky, Pierre Huyghe, Emre Hüner, Rashid Johnson, Armin Linke, Maider Lopez, Basim Magdy, Melvin Moti, Georgie Nettell, Erkan Özgen, Zeyno Pekünlü, Cheng Ran, Mika Rottenberg, Pelin Tan ve Anton Vidokle, Kaari Upson, Adrian Villar Rojas ve Phillip Zach'ın bulunduğu sanatçıların yapımları yer alıyor.
Seçki kapsamında bu hafta Mısırlı senarist ve yönetmen Basim Magdy'nin 2011 yapımı "Dünyayı Anlamak İçin 13 Temel Kural" filmi ile Volkan Aslan'ın 2017 tarihli "Evim Evim Güzel Evim" başlıklı video enstalasyonu izlenime sunuluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Bienali, İstanbul, Güncel
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