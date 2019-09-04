İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding'e satıldı

Laureate International Universities bünyesinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi resmen satıldı. Üniversiteyi Can Holding aldı. Anlaşma tutarının 90 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Sermaye ihtiyacına göre peyder pey 90 milyon dolar ödenmek üzere kademeli ve opsiyonlu bir uluslararası işbirliği anlaşması imzalandı.

"CAN AİLESİ DESTEKÇİLERİMİZ ARASINA KATILDI"

Vakıf'tan yapılan açıklamada, "1994 yılında kurulan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'na yeni destekçilerimiz katılmıştır. Bu doğrultuda Can Ailesi, vakfımızın destekçileri arasındaki yerini almıştır" ifadeleri yer aldı.

Sözcü'den Can Mumay'ın haberine göre; Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu akademik ve idari kadrolarda bir değişiklik olmayacağının altını çizerken açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

Bilime ve eğitime destek vermek, üniversite eğitimine yeni bir soluk getirmek amacıyla, 1994 yılında kurulan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'na yeni destekçilerimiz katılmıştır. Bu doğrultuda Can Ailesi, vakfımızın destekçileri arasındaki yerini almıştır. Destekçi katılımlarının, gerek vakfımızı gerekse vakfımız tarafından kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni olumlu yönde etkilediğini geçmişimiz bize göstermektedir.

"AKADEMİK KADROLARDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Üniversitemizin mevcut yönetimi ile akademik ve idari kadroları bir değişiklik olmaksızın görevine devam ederken; Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı başta olmak üzere diğer tüm uluslararası iş birlikleri de büyüyerek sürecektir.

Üniversitemiz dün olduğu gibi bugün de eğitim yolculuğuna "Okul için değil, yaşam için öğrenme" ilkesiyle devam etmektedir. Yeni dönemde de öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari kadromuzla birlikte ülkemiz eğitim hayatına sağlayacağımız katkıların artacağına inancımız tamdır.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TARİHÇESİ

7 Haziran 1996 tarihinde Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yapılan müracaat ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 4142 sayılı kanunla, bir Vakıf Üniversitesi olarak Türk Üniversite Sistemi içerisinde, kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurum olarak yerini aldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi kurulduğundan beri muhtelif süreçlerde bünyesine aldığı Kuştepe (32.000 m²), Dolapdere (21.000 m²), santralistanbul (ek bina ile 148.000 m²) ve Kozyatağı (4.300 m²) olmak üzere 4 kampüste toplam yaklaşık 206.000 m² alanda öğrencilerine ve Türkiye'deki akademik hayata katkı sağlamaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006'da eğitim ve araştırma kalitesini artırmak ve Türkiye'de dünya ile rekabet edebilecek bir üniversitenin olması hedefleriyle dünyanın en büyük uluslararası eğitim ağlarından olan Laureate Education ile uzun vadeli bir işbirliğine gitti ve bu ağın bir parçası oldu.

20.000'den fazla öğrencisi, 40.000'den fazla mezunu, yaklaşık 1.000 akademik personeli, 7 fakültesi, 3 enstitüsü, 4 yüksekokulu ve 3 meslek yüksek okulu ile lisans, lisansüstü, önlisans öğretimi verilen 150'yi aşkın programıyla öğretime devam etmektedir.