İSTANBUL Bilim ve teknoloji mahallelere taşındı

Bilim ve teknoloji mahallelere taşındı

Küçük mucitler bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA)- Mahalleleri dolaşarak çocukların bilimle iç içe olmasını sağlayan Bilim Firarda Otobüsü, geleceğin mucitlerini bir araya getirdi. Çocuklar; resimden matematiğe, fen bilimlerinden robotik kodlamaya kadar birçok etkinlikte yer alırken, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Bilimi binaların içerisinden çıkararak mahalleye taşımak, çocukların ve gençlerin hizmetine sunabilmek oldukça önemli' dedi.

Koronavirüs nedeniyle kapalı alanlardaki eğitimine ara veren Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, 'Mesafeler Bilime Engel Değil' diyerek küçük mucitleri farklı branştaki etkinliklerle bir araya getirdi. Çocuklar; matematikten astronomiye, resimden fen bilimlerine, robotik kodlamadan dramaya 6 atölye ve 11 farklı alandaki etkinlikte yer aldı. Sultangazi'yi sokak sokak dolaşarak küçük mucitleri çeşitli deney ve etkinliklerle buluşturan Bilim Firarda Otobüsü'nün bu seferki durağı Eski Habipler Mahallesi oldu. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Bizim bilim merkezimiz sabit bir yerde ve İstanbul'un en büyük merkezlerinden bir tanesi. 15 mahallemiz var ve 535 bin insan yaşıyor. 250 bin de 30 yaş altında genç ve çocuk nüfusumuz var. Dolayısıyla bilimi sadece belirli alanlara hapsetmeden, kendi ayaklarına götürelim istedik' dedi.

'BİLİMİ BİNALARIN İÇERİSİNDEN ÇIKARDIK'

Av. Dursun, 'Bilim Firarda Otobüsü Sultangazi'nin 15 mahallesini gezerek astronomi, robotik ve kodlama konusundaki faaliyetlerimizi, sanat atölyesi, resim atölyesi, drama atölyesini de bu alanlara taşıdık. Bunların yanında da oryantasyonla ilgili çalışmalarımız var. Yaklaşık 5 yaş ile 14 yaş arasındaki çocukların kendi içlerinde de birbirleriyle uyumlu hareket edebilmeleri ve sosyal olabilmeleri adına da çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız insanları bir araya getirirken; teknolojiye yönelik eğilimlerini biraz televizyondan, bilgisayardan, cep telefonlarından uzaklaşarak daha da iyi bir şekilde sosyalleşmeleri, arkadaşlık ilişkilerini kurmaları ama bu esnada da bilimle ve teknolojiyle olan iletişimlerini de güçlü bir hale getirmekti. Bilimi binaların içerisinden çıkararak mahallelere götürmek, bilimi mahalleye taşımak, çocukların ve gençlerin hizmetine sunabilmek oldukça önemli' diye konuştu.

'ÇOCUKLARIN GÖZLERİNDEKİ IŞILTIYI GÖRÜYORUZ'

Başkan Dursun, 'Otobüsümüz bütün mahalleleri geziyor dolayısıyla da gittiğimiz yerlerde de çocukların gözlerindeki ışıltıyı, yapılan faaliyetlere karşı nasıl tavırlar sergilediklerini hep beraber görüyoruz ve oldukça mutlular. Ayaklarına gelen bu hizmetten dolayı, okulların da kapalı olduğu bu dönemde mutlu ve huzurlular. Biz de onlar mutlu oldukça mutlu oluyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.

ÇOCUKLAR HEM OYNADI HEM ÖĞRENDİ

Etkinliğe katılan 11 yaşındaki Yusuf Rahman Aksu, 'Burada şimdi ağaç çizmeyi planlıyorum. Ağaç çok basit çizildiği için onu tercih ettim, kolay ve sevdiğim bir şey. Resim yapmayı çok seviyorum. Resim yaptıktan sonra fen bilimleri etkinliklerine de katılacağım. Burası çok eğlenceli' dedi.

10 yaşındaki Ebrar Ağar da, 'Dikkat çarpı oyununa hazırlanıyoruz. Bu oyunda öğretmenimiz alkış ya da düdük çaldığında sağımızdaki kişini çubuğunu kapmaya çalışıyoruz. Şuanda çok eğleniyorum. Çok güzel vakit geçiriyoruz' ifadelerini kullandı.