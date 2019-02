İstanbul-Binali Yıldırım Gençlere 'Fikir Sizden, Sermaye Bizden' Projemiz Olacak

Kaynak: DHA

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL DHABinali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdürüyor. Yıldırım, sabah Sultanbeyli'de bir düğün salonunda kanaat önderleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Yıldırım burada bir konuşma yaptı. Adaylığının açıklandığı gün az konuşacağını söylediğini belirten Yıldırım, "Şimdi dinleme zamanı" dedi. Yıldırım, "Siyasete girdiğim günden beri tek derdim oldu. İnsanımızın yüzünde tebessüm eksik olmasın. Bu anlayışla çalıştım. 15-16 yıl boyunca bu anlayıştan uzaklaşmadım. Kısacası insanımızı yüceltelim, böylece devlet yücelsin" şeklinde konuştu.Yıldırım'ın konuşması sırasında küçük bir kız sahneye çıkarak not iletti. Yıldırım bunun üzerine "Eskiden şarkıcılara böyle not uzatılıyordu" dedi. Bunun üzerine salonda keyifli anlar yaşandı."UNUMUZU ELEDİK, ELEĞİMİZİ ASACAKKEN, İSTANBUL'A GELDİK"Yıldırım, "Tek başına İstanbul bir devlet olsa Avrupa'nın 13., dünyanın da 41. büyük devleti oluyor. Kaç tane devlet var? 194 tane devlet var. Ne diyor Napolyon, 'Dünya devlet olsa, başkenti İstanbul olurdu'. İşin özeti bu" dedi.Binali Yıldırım, "Şimdi Türkiye'deki işleri bitirdik, unumuzu eledik, eleğimizi asacakken, İstanbul'a geldik. Şimdi İstanbul'da çalışma zamanı. Türkiye'nin işleri halleden, dünyaya bağlantısını halleden, 81 vilayetinde ulaşımı çözen, havayolunu halkın yolu yapan, hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştüren, bölünmüş yollarla ülkeyi donatan, internet ağlarıyla ülkenin her tarafını donatan birisi, bir kardeşiniz İstanbul'un trafik sorununu çözemez mi? Bu bizim işimiz. Sultanbeyli'ye metro biraz gecikti. Çekmeköy'e geldi 11 kilometre. İlk işimiz bu projeyi hızlandırmak. Bu ciddi bir rahatlama sağlayacak. Sultanbeyli'den metro bağlantısı yapıldı mı her yere gidiyorsunuz. Bu önemli bir proje Sancaktepe'den bu metro 11 kilometre, 8 istasyon ve 3 ilçeyi ilgilendiriyor. Sultanbeyli'de otopark yok. 15 farklı yerde 3 bin araçlık otopark yapılacak. Tapu işi tamam, inşallah tapuları vakit kaybetmeden? Sultanbeyli her 3 köprüye bağlantısı olan bir ilçe oldu" şeklinde konuştu."SULTANBEYLİ'NİN DENİZE KIYISI YOK"Yıldırım, yeşil projeleri olduğunu belirterek, "Pendik sahilden başlıyor ve Sultanbeyli'ye kadar geliyor. Bir vadi. Bu aslında mevcut bunu hayata geçiriyoruz. Sultanbeyli'nin denize kıyısı yok, bu şekilde denize birleştiriyoruz. Etrafında yürüyüş yolları var, bisiklet yolları var, ortasından da su akıyor. İki tarafından ağaçlık yeşillik geliyor, kent ormanında birleşiyor. Mimar Sinan millet bahçesini yapacağız. Ayrıca kültür merkezi yapacağız. Gençler için spor tesisleri var" dedi.Yıldırım, "Gençlere 'Fikir sizden, sermaye bizden' diye bir projemiz olacak. Büyükşehir'de inşallah gençler için ayrı bir daire kurulacakö dedi.