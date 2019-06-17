Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi karşılaşmada önünü ilikleyemedi

23 Haziran öncesi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, tarihi ortak yayında tartıştılar. Yıldırım, yayın öncesi İmamoğlu'na selam verdi. Selamlaşma esnasında İmamoğlu'nun önünü ilikleme çabası stüdyodaki kameraya yansıdı.

23 Haziran'a 6 gün kala dün İmamoğlu ile Yıldırım, 17 yıl sonra bir ilke imza atarak ortak yayın gerçekleştirdi. İki aday, moderatör İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Yaklaşık 3 saat süren program, tüm Türkiye'de ve dünyada ilgiyle izlendi.

İMAMOĞLU ÖNÜNÜ İLİKLEYEMEDİ

Program öncesi Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İmamoğlu ve ekibiyle selamlaştı. Yıldırım, önce İmamoğlu'na sonra da danışmanı Murat Ongun'a selam verdi. İmamoğlu, Yıldırım'ın selamlaşmaya geldiğini görünce önünü iliklemeye çalıştı. İmamoğlu, "Sayın başkanım beni böyle bağladılar, kusura bakmayın" diyerek durumu anlatmaya çalıştı. İki adayın da kısa süreli sohbetinin güleryüzlü bir şekilde gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.