17.06.2019 12:29
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İSTANBUL- BİNALİ YILDIRIM İLE EKREM İMAMOĞLU'NUN ORTAK YAYIN ÖNCESİ BİR ARAYA GELİŞİ

İSTANBUL- BİNALİ YILDIRIM İLE EKREM İMAMOĞLU

Gökhan ÇELİK - İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde ortak yayında bir araya geldi.

Gökhan ÇELİK  - İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde ortak yayında bir araya geldi. İki adayın yayın öncesi karşılaşmalarına ilişkin görüntüler yayınlandı. İmamoğlu yayın için hazırlık yaparken Yıldırım stüdyoya giriyor.  Yıldırım, İmamoğlu ile tokalaşarak öpüşüyor. Binali Yıldırım daha sonra Küçükkaya ile tokalaştıktan sonra yayın ekibine başarı dileyerek yerine oturuyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın geliş
-Tokalaşmaları
-Yıldırım'ın yerine geçişi


Kaynak: DHA
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