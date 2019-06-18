İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM: (İMAMOĞLU -KÜÇÜKKAYA GÖRÜŞMESİ) BURADA GAYRİMEŞRU DURUM VARDIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım , " Önemli olan yayından iki gün önce aynı mekanda moderatör ile rakip adayın danışmanlarının da bulunduğu bir toplantıda bir araya gelmiş olması ve benimle böyle bir toplantı yapılmamasıdır. Burada açıkça eşitsizlik vardır. Burada gayrimeşru durum vardır" dedi.Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Ordulu Sivil Toplum Kuruluşları başkan ve temsilcileriyle bir ara geldi. Yıldırım, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda Ordu'da yaşanan VIP tartışmasının konuşulup konuşulmadığı sorulan Binali Yıldırım, "Misafirlerimiz Ordulular olunca, Ordu Valisi ile CHP adayının yaşadığı hadise gündeme geldi. Ordulular fevkalade üzgün. Hala CHP adayından, rakibimden bir özür beklediklerini bana ifade ettiler" diye konuştu.



"BUNU KAMUOYUNDAN GİZLEMİŞ OLMALARI DA AYRICA BİR FELAKETTİR"

"Ortak canlı yayının moderatörü İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile bir otelde bir iki gün önce görüşme yaptığı, ancak sizle bir görüşme yapılmadığı iddia edilmişti. Siz bir görüşme yaptınız mı? Yüz yüze ya da telefonla, talep o taraftan mı geldi, İmamoğlu ile görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım, "CHP adayı rakibim Ekrem Bey'in bütün Türkiye'nin beklediği tarihi buluşma öncesi yüz yüze bir otelde danışmanlarıyla birlikte bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durumdur. Bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir. Madem iki aday var. Beraber yayın yapacağız. Adayın biriyle yüz yüze aynı mekanda bir araya gelip konuşulması ve diğer adaydan bunun esirgenmesi konuşulmamasının ne anlama geldiğini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diye cevap verdi.

"BURADA GAYRİMEŞRU DURUM VARDIR"

"İsmail Küçükkaya tarafından size bir talep gelmedi mi?" sorusuna ise Yıldırım, "Hayır yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Telefonda görüştük. Ancak bana yüz yüze görüştüğü yönünde de bir bilgi vermedi. Telefonla konuştuklarımız ayrı bir mesele. Orada da yayınla ilgili başarılar diledik. O kadar. O detaylar çok uzun, onlara girmeyeyim. Aslında iki telefon görüşmesi var. Birincisi moderatör belli olduktan sonra aradım tebrik ettim. İkincisi görüşmede Ekrem İmamoğlu'nun benimle görüşmesi gerekecekti, parti yetkilileri böyle karar vermişti. Ancak ben o telefonu bekledim gelmedi. Arkadaşlarımız dedi ki, 'Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş, sizinle görüşmedi mi?'. 'Yok' dedim. Tekrar kendisine bilgi verildi. Aradı telefonla görüştük. Ama bunun önemi yok. Önemli olan yayından iki gün önce aynı mekanda moderatör ile rakip adayın danışmanlarının da bulunduğu bir toplantıda bir araya gelmiş olması ve benimle böyle bir toplantı yapılmamasıdır. Burada açıkça eşitsizlik vardır. Burada gayrimeşru durum vardır. Ben Ekrem İmamoğlu'na buradan sesleniyorum. Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyuyla paylaşmadınız? Neden kamuoyundan gizlediniz? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum. Moderatör İsmail Küçükkaya, '2-3 dakika bu görüşme sürdü' dedi. Gerçekte bu görüşme ne kadar sürmüştür? Onu da kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz" yanıtını verdi.

"BİZ SİZE OY VERECEĞİZ AMA, EKREM İMAMOĞLU SİZDE BİZİ UNUTMAYIN DEMEK İSTİYOR"

"Selahattin Demirtaş bugün Tweet attı. Gördünüz mü? İmamoğlu'na destek çağrısında bulundu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Binali Yıldırım, "Gördüm. Uzunca bir Tweet. Özetle şunu söylüyor. 'Bugün için Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz', 'HDP olarak destekliyoruz' dedi. Açıkça ifade etti. Ben bunu İYİ Parti'ye oy veren hemşerilerimin CHP adayına oy veren hemşerilerimin takdirine bırakıyorum. CHP adayına oy veren İYİ Partili, milliyetçi, ülkücü kardeşlerimin takdirine bırakıyorum. Bir yanda masum insanların ölümünün müsebbibi olan bir kişinin çağrısı ve terörle münasebetini hiçbir zaman net olarak koparmamış diğer bir partinin desteklediği CHP adayının arkasında milliyetçi, ülkücü, İYİ Partili hemşerilerimizin yer almayacağına yürekten inanıyorum. Buradaki olay çok basit. İmamoğlu'na oy verin diye çağrı yapılıyor ama ilave ediliyor. 'HDP'siz hiçbir şey daha güzel olmaz' diyor. Yani verilen mesaj çok açıktır, 'Biz size oy vereceğiz ama, Ekrem İmamoğlu sizde bizi unutmayın, bizim hakkımızı ödemeyi ihmal etmeyi unutmayın' demek istiyor. Bunu ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum" şeklinde yanıtladı.

" Sayıştay'ın bugün açıklaması var. 'STK'lara yardım yapıldığı değerlendirmesi yapılamaz', diye bir açıklama. Muhalefetse 2017 raporlarında bazı aksaklıklar olduğunu iddia ediyor. Hatta bu yapılan harcamaların İBB'nin internet sitesinde de yer alıyor. Sizin yorumunuz ne olacak?" sorusuna ise Binali Yıldırım, "Bununla ilgili değerlendirmeyi gün içinde ayrı bir vesileyle yapacağım" şeklinde cevap verdi.

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-Binali Yıldırım'ın açıklaması