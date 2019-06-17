17.06.2019 20:06
Haberler»Güncel » Haber

İSTANBUL-BİNALİ YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI ESENYURT'TA SÜRDÜRDÜ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdü.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdü. Yıldırım, öğle saatlerinde fabrika ziyareti gerçekleştirdikten sonra özel bir okulda okul aile birliği üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım bu iki programının ardından, Esenyurt Hacı Bayram Veli Caddesi'ne geldi. Yıldırım otobüsle geldiği caddedekileri selamladı, bir çocuğu kucağına aldı ve karanfil dağıttı.
Yıldırım daha sonra yine otobüsle Ordulu Dernekler Lokali'ne gitti.İSTANBUL-BİNALİ YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI ESENYURT'TA SÜRDÜRDÜ
Kaynak: DHA
Binali Yıldırım, İstanbul, Esenyurt, Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
21:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir kişi benim milletimden başta Ordu Valimizden özür dilemedikçe...
21:46 Erdoğan: "İstanbul'a yapılacak en büyük kötülük, Gezi olaylarında ve daha pek çok örneklerinde...
21:45 Erdoğan: "Ordu'da bu milletin, devletin valisine ne diyor, 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama ya?"
21:45 TBMM Başkanı Şentop: "Mısır halkının, İslam dünyasının ve ezilen milletlerin başı sağolsun"
21:45 Şanlıurfa'da terör operasyonu: 9 gözaltı
21:45 Mursi'nin darbe sonrası yaptığı ilk açıklama akıllara kazınmıştı
21:43 Erdoğan: "CHP'nin adayı ve onu parlatan lobiler 18 gün sureyle işgal ettikleri koltuğu, İstanbul'un...