İstanbul- Binali Yıldırım Seçim Çalışmalarını Fatih'te Sürdürüyor

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Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını bugün Fatih'te sürdürüyor.Binali Yıldırım ilk olarak Kocamustafapaşa Meydanı'nda esnafla kahvaltıda bir araya geldi. Yıldırım'a İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Fatih Belediye Başkanı Hasan Süer, AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan eşlik etti.Binali Yıldırım, program öncesinde kısa bir açıklama yaparak, "Kadınlarımız bizim anamız, eşimiz, toplumumuzun adeta direği. İstiklal harbimizde adeta omuz omuza bağımsızlık mücadelesinde kadınlar vardı. Evlatlarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesinde yine kadınlarımız var. Kadınlarımız artık İstanbul'un geleceği için de önemli görevler alacaklar. 31 Mart seçimleriyle beraber gelecek 5 yıl içerisinde, bu güzel şehri, peygamberimizin müjdelediği şehri yönetirken hem Fatih Belediye Başkanımız Ergün Turan kardeşimiz, hem de İstanbullular bize yetkiyi verdiğinde kadınlarımızın şehrin geleceğinde daha fazla söz sahibi olmaları için çok güzel projelerimiz var" dedi."AİLE REİSLİĞİ KAVRAMINI DEĞİŞTİRDİK"Binali Yıldırım, "Son 15 yılda kadınlarımıza yönelik çok önemli düzenlemeler yaptık. Meclis'te kadın-erkek fırsat eşitliği komisyonu, aile komisyonu kurduk. Aile reisliği kavramını değiştirdik, erkeklerin tekelinde olmaktan çıkardık. Tabiri caizse erkeklerin pabucu dama atıldı. Şimdi artık kadınlarımız kızlık soyadlarını da evlendikleri zaman eşinin soyadı ile birlikte kullanabiliyorlar. Kadınların iş hayatına katılımı yüze 20'ydi, şimdi yüzde 34'e çıktı. Üniversite öğrencilerin yarısından fazlası kadınlarımızdan, kızlarımızdan oluşuyor. 1 milyondan fazla öğretmen var, yarıdan fazlası kadın. Gittikçe üniversitelerde, mahkemelerde, hastanelerde kadınlarımızın oranı artmaya devam ediyor. İnşallah 261 tane de kadın belediye meclis üyemiz var. Neredeyse 3'te 1'ine yakın" şeklinde konuştu."DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUM"Yıldırım, "Kadın-erkek birbirinin tamamlayıcısıdır. Kadınlara hakları bir lütuf olarak verilmesinden yana değilim. Onun yerine kadınların önündeki engellerin kaldırılması, onlara fırsat sağlanmasının daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Dünya kadınlar gününü kutluyorum. Daha güzel günlere inşallah kadın, erkek.." dedi."FATİH, HUZURUN, GÜVENLİĞİN KALBİ OLACAK"Binali Yıldırım daha sonra kahvaltıya katılanlara seslenerek, "Fatih maneviyatın doruğa çıktığı bir ilçedir. Böyle bir ilçemizin çok ama çok huzurlu olması gerekir. Fatih, huzurun, güvenliğin kalbi olacak. Buradan söz veriyorum" şeklinde konuştu. Binali Yıldırım daha sonra burada bulunanlara sohbet etti, fotoğraf çektirdi.KADINLAR GÜNÜ MESAJIBinali Yıldırım ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yıldırım mesajında şu ifadelere yer verdi:"Merhum sanatçımız Neşet Ertaş'ın, 'Kadın insandır, biz insan evladı' diye övdüğü kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Varlığımızı borçlu olduğumuz kadınlar, haklar ve hürriyetler konusunda erkeklerle eşit olmak için tarih boyunca mücadele etmek zorunda kaldılar. Ülkelerin ve toplumların gelişmişlik düzeyine göre hedeflerine büyük ölçüde ulaştılar. Hayatın zorluklarına boyun eğmeden, onurlarıyla yaşamaya çalışan kadınlarımızın, en önemli sorunlarının başında, şiddet ve taciz gibi insanlık dışı saldırılar gelmektedir. Kadınların şeref ve haysiyetini incitici saldırıları gerçekleştiren kişiler, aynı zamanda milletimizin barış, huzur ve güven ortamını zedeleyen kişilerdir. Önümüzdeki beş yıllık süreçte İstanbul'da yapacağımız çalışmalarda, kadınlarımızın memnuniyetini dikkate alacağımızın bilinmesini istiyorum. Onların hayatını kolaylaştırdığımız takdirde, İstanbul tebessüm eden huzurlu bir şehir olacaktır. 31 Mart seçimlerinde en büyük desteği kadınlarımızdan göreceğime inanıyorum. 1921 yılından itibaren kutlamaya başladığımız bu günün, kadınlarımız için hayırlı başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar kutluyor, bütün kadınlarımıza selam ve hürmetlerimi sunuyorum."