İstanbul- Binali Yıldırım Yolları Böleriz Ama Türkiye'yi Böldürmeyiz

Kaynak: DHA

Ak Parti İstanbul Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Erzincanlı birçok sivil toplum kuruluşun katılımıyla gerçekleşen toplantıda hemşehrileriyle bir araya geldi.Burada bir konuşma yapan Yıldırım, Bu seçim, İstanbul'u Cumhuriyetin 100. yılına taşıyacak kadroların seçileceği bir seçim olacak. İnanıyorum ki, hemşehrilerimiz bu seçimde tercihlerini daima birlikten, kardeşlikten yana ve İstanbul'un ortak geleceğinden yana kullanacaklar. Buna zerre kadar şüphem yok. Şunu herkes iyi bilsin, yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz. Bölücülerle kol kola girenlerle işimiz olmaz. Bizim işimiz, bayrak, toprak, devlet, millettir. Kol kola girerek kardeşliğimizi daha da güçlendirerek geleceğe devam edeceğiz. Ülkemize içerde ve dışarıda tezgah kurmaya çalışanlara da 'eyvallah' demeyeceğiz. Bölgeleri ayıran, ülkemizin başına bela olan teröristleri de bu ülkede yaşatmayacağız. Ne diyoruz Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, birlikte Türkiye olacağız. dedi.Toplantı sonunda Binali Yıldırım'a hediye takdim edildi.