"İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz Buluşması"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ayağına vurulan prangalardan AK Parti döneminde kurtulduğunu belirterek, "Son 17 yılda demokrasimiz güçlendi, vesayet geriledi, milletimizin birlik ve beraberliği hiç olmadığı kadar perçinlendi. Bugün AK Parti ülkemizdeki her kesimin, herkesin partisidir. Biz hep dindarının da sekülerinin de gencinin de yaşlısının da temsilcisi olduk." dedi.

Erdoğan, Fikri Asım Fikir ve Düşünce Derneğince Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması"ndaki konuşmasında, davalarının birlik, beraberlik ve kardeşlik davası olduğunu, siyasetlerinin "Gönülden yaparsan gönüller kazanırsın" siyaseti olduğunu söyledi.

Bugüne kadar bölge, kimlik ve istismar siyaseti yapmadıklarını, Türkiye haritasını farklı renklere bölenlerden, insanların arasına nifak tohumları ekenlerden olmadıklarını ifade eden Erdoğan, sadece belli illere ve sahil kenarlarına hapis olanlardan değil, ülkenin tüm illerinde ve tüm toplum kesimlerinden oy alan, çok güçlü destek gören bir dava olduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yıldır kendilerine oy versin vermesin vatandaşların tamamını kucakladıklarını ve bağırlarına bastıklarını dile getirerek, kuzeyde ne varsa güneyde de o olsun, batıda ne varsa doğuda da o olsun dediklerini ve Türkiye'nin 780 bin kilometrekaresinin de aynı imkanlara sahip olmasını istediklerini kaydetti.

"İzmir susuz, varsın susuz kalsınlar" demediklerini, Gördes Barajı'nı inşa ederek kente su verildiğini belirten Erdoğan, çalışmayan İZBAN'ı "İzmir Belediyesi yapamıyor." diyerek bırakmadıklarını, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın katkılarıyla İZBAN'ın çalıştırıldığını söyledi.

Erdoğan, İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate ineceğini, bu yıl sonunda yolun açılacağını ifade ederek, bunun CHP zihniyetiyle olamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim aşkımız var, derdimiz var. 25 yıl önce İzmir'de nasıl bir havalimanı vardı? Geldik, şimdiki Adnan Menderes Havalimanı'nı yaptık. Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu. Milletimiz yıllardır hasretini çektiği hizmet ve eser siyasetine yine bizim dönemimizde kavuştu. Son 17 yılda demokrasimiz güçlendi, vesayet geriledi, milletimizin birlik ve beraberliği hiç olmadığı kadar perçinlendi. Bugün AK Parti ülkemizdeki her kesimin, herkesin partisidir. Biz hep dindarının da sekülerinin de gencinin de yaşlısının da temsilcisi olduk. Doğudan da batıdan da kuzeyden de güneyden de oy alan, destek gören, 82 milyonun tüm renkleriyle kucaklaşabilen yegane hareket bizim hareketimizdir, bizim davamızdır. Cumhur İttifakı ve AK Parti ülkenin iç barışının, huzurunun, istikrarının, hepsinden önemlisi milli bekanın teminatıdır. Fakat bu beka kavramından rahatsız olanlar var. AK Parti varsa, Cumhur İttifakı ayaktaysa, asgari müştereklerde buluşabiliyorsak Allah'ın izniyle Türkiye'nin geleceği de aydınlıktır. Mesele vatan olduğunda, mesele milli bekamız ve bağımsızlığımız olduğunda bir araya gelebiliyorsak, ülkemizin yolu da ufku da açıktır."

Terör operasyonları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütüne yapılan operasyonlara değinerek, kırmızı, gri gibi listelerde olan teröristlerin temizlendiğini söyledi.

"İnlerine gireceğiz, halkın huzurunu temin edene kadar dağ taş demeden Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'e varıncaya kadar buralarda bu temizlik harekatını sürdüreceğiz." dediklerini belirten Erdoğan, en son Pençe Harekatı ile Irak'ta da operasyon yapıldığını anlattı.

"Onlar kaçacak, biz kovalayacağız." diyen Erdoğan, bu süreçte şehitler de verildiğini söyledi.

İstiklal Marşı'nın "Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda/Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda/Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda" dizelerinin unutulmaması gerektiğini belirterek, bu toprakların şüheda ile vatan olduğunu, bundan sonra da şüheda ile toprakların vatan olmaya devam edeceğini anlattı.

Erdoğan, bayrak, toprak ve vatanın birbiriyle iç içe olduğunu belirterek, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizelerini seslendirdi.

Milletin en büyük gücünün, tankı, silahı ve uçağı olmadığını dile getiren Erdoğan, "Bu milletin en büyük gücü şu anda içinde bulunduğumuz birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir. 82 milyon olarak birbirimize sarıldığımız sürece bizi yıkabilecek, kutlu yolculuğumuza engel olabilecek hiçbir güç yoktur." dedi.

Erdoğan, aynı hedefe yürüyen milletlerin önünde hiçbir engelin duramayacağını ifade ederek, İstiklal şairi Mehmet Akif'in "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez/Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez." dizelerini anımsattı.

Bunun için Türkiye Cumhurbaşkanı olarak milletin emanetini sırtında taşıyan biri olarak her fırsatta "Siyaset asla sıfır toplamlı bir oyun değildir." uyarısını yaptığını dile getiren Erdoğan, siyasetin insanları ortak değerler, ortak idealler etrafında bir araya getirme sanatı olduğunu söyledi.

"Siyaset birleştirmek için yapılır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetin ayrıştırmak için değil birleştirmek, kutuplaştırmak için değil gönülleri buluşturmak için yapıldığını vurgulayarak, ekonomik ve sosyal kalkınmanın da anahtarının birlik siyaseti olduğunu kaydetti.

Siyaseti sıfır toplamlı bir oyun olarak görenlerin yanlış yaptığını, siyaseti insanı birbirine kırdırmanın aracı haline getirenin millete ihanet içinde olduğunu belirterek, "Her kim çıkarı, menfaati için 82 milyonun içinde bulunduğu Türkiye gemisinin altını oyuyorsa bu millet onları asla affetmeyecektir. Her kim Meclis kürsüsünü iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir. Her kim yalanı bir siyaset yapma yöntemi dönüştürüyorsa Türk demokrasisisin altını oyuyor demektir." şeklinde konuştu.

