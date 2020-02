İstanbul 'biz' ebru sergisi sanatseverlerle buluştu

?BİZ? Ebru Sergisi sanatseverlerle buluştuBurçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL(DHA)- Bahçelievler Belediyesi sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam ettiğini duyurdu. Ünlü Ebru Sanatçısı Yılmaz Eneş ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan 'BİZ' Ebru Sergisi açılışına katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Bahçelievler'de sanatı ve sanatçıyı seviyoruz ve her zaman destekliyoruz' dedi.Bahçelievler Siyavuşpaşa Köşkü'nde 60'ın üzerinde eserle açılan 'BİZ' isimli Ebru Sergisi yoğun ilgi gördü. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı'nın katıldığı sergi kurdele keserek açıldı. Sergi şubat ayı sonuna kadar ziyaretçilerine açık olacak.YILMAZ ENEŞ: ÖĞRENCİLERİMLE MEŞK EDİYORUZ"1994 yılından beri ebru sanatıyla meşk ediyorum" diyen Ebru Sanatçısı Yılmaz Eneş, '2001 yılında öğrencilerle çalışmaya başlayıp dersler verdim. Küçük Ayasofya'da 100 yıl sonra ilk defa bir ebru evi açtım. Yani 100 yıl sonra ilk kez İstanbul 'da bir ebru evi açmış olduk. ve burayı atölye-galeri olarak çalıştırdık. 2001 yılından bu yana da öğrencilerimle meşk etmekteyiz' şeklinde konuştu.'BELEDİYE BİR TARİHİ ESERİ SERGİ SALONU OLARAK AYIRDIYSA BOŞ KALMAMASI GEREKİR'Belediyenin davetinden duydukları memnuniyeti dile getiren Yılmaz Eneş, 'Bugünkü sergi bizlere de sürpriz oldu. Fikrimizde böyle bir sergi açmak yoktu. Belediyeden teklif gelince bizler de bunu seve seve kabul ettik. Mekanı görünce daha da hoşumuza gitti. Çünkü belediye, bir tarihi eseri sergi salonu olarak ayırdıysa, mutlak ve mutlak boş kalmaması lazım. Bizler de bunun için ilk adımı attık. Eski ve yeni öğrencilerime tekrar 'Biz Sergisi' yapalım dedik ve 60 eserimizle bugün burada sergimizi açtık? şeklinde konuştu.DR HAKAN BAHADIR: BAHÇELİEVLER'DE SANATI VE SANATÇIYI SEVİYORUZ VE HER ZAMAN DESTEKLİYORUZSergideki tüm eserleri inceleyerek, hikayelerini usta sanatçı Yılmaz Eneş'ten dinleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Bugün burada mutlu bir gün yaşıyoruz. Ebru sanatçılarımız ve öğrencilerimizle beraber Bahçelievler'de ilk defa ebru sergisi açıyoruz. Bizim dünyamızı ve ruhumuzu anlatan bu serginin adı da 'Biz Sergisi'. Hocamız böyle uygun görüp koymuş. Ebru sanatı herkesin bildiği gibi Osmanlı'dan gelen, tarihi kökleri çok eskiye dayanan ama modern Türkiye ile de birleşen, bizim iç dünyamızı ve ruh halimizi yansıtan bir sanat. Ondan dolayı bizler böyle bir sergiye ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Bahçelievler'de sanatı ve sanatçıyı seviyoruz ve her zaman destekliyoruz' dedi.