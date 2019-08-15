Haberler» Güncel» Haber

"İstanbul bizim için şanslı bir yer"

Alisson Becker'ın sakatlığının ardından 2 gün önce Middlesbrough'dan transfer edilen ve gelir gelmez Süper Kupa zaferi yaşayan kaleci Andy Lonergan, maçın ardından İstanbul'un kendileri için şanslı bir şehir olduğunu söyledi.

15.08.2019 14:30
Alisson Becker'ın sakatlığının ardından 2 gün önce Middlesbrough'dan transfer edilen ve gelir gelmez Süper Kupa zaferi yaşayan kaleci Andy Lonergan, maçın ardından İstanbul'un kendileri için şanslı bir şehir olduğunu söyledi. Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa Finali'nin ardından Liverpool'un yeni transferi Andy Lonergan, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Alisson Becker'ın ligin ilk maçında sakatlanmasının ardından kupa finalinden 2 gün önce kadroya dahil edilen tecrübeli file bekçisi, ilk resmi maçında Avrupa Kupası kaldırmanın heyecanını yaşadı. Kendileri için çok güzel bir şampiyonluk olduğunu ifade eden Lonergan, "Çok güzel şampiyonluk bizim için. Her turnuva kutlamaya değerdir. İstanbul'daki 2. zaferimiz, benim ilk zaferim. İstanbul çok güzel bir şehir ve umarım tekrar geliriz. Çok güzel bir şehir ve bizim için de şanslı bir yer İstanbul" diye konuştu.
(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort/İHA)

Alisson Becker, Middlesbrough, Süper Kupa, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:45   Şehir Hatları'nda bayram yoğunluğu
14:45   Güney Kore'den Japonya'ya yeşil ışık
14:45   Roma, Cengiz Ünder'in sözleşmesini uzattı
14:44   Ayçiçekte rekolte beklentisi 200 bin dönüm
14:44   İki günlük bebek yatağında ölü bulundu
14:43   Kaldırımda yürürken üzerine cam düşen kadın öldü
14:42   Sahaya atlayan şahıs adliyeye getirildi