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İstanbul Blockchain Week ertelendi

6-10 Nisan tarihleri arasında dünyanın en önemli blockchain uzmanlarını, iş dünyasının önemli isimlerini ve konunun yatırımcılarını bir araya getirmeye hazırlanan İstanbul Blockchain Week, Corona virüs salgını sebebiyle ertelendi.

13.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:47
İstanbul Blockchain Week ertelendi

Londra merkezli EAK Dijital tarafından düzenlenen İstanbul Blockchain Week, Türkiye'ye ilk kez gelecek pek çok uluslararası konuşmacı ve yatırımcıya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyordu. Dünya genelinde yaygınlaşan Corona virüs salgını ve alınan tedbirler çerçevesinde, katılımcıların sağlık koşullarının öncelikli olduğunu belirten EAK Digital, konferansın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

2000'den fazla katılımcı ve 100'den fazla dünyaca ünlü konuşmacının bir arada olması beklenen İstanbul Blockchain Week düzenleyicisi EAK Digital CEO'su Erhan Korhaliller, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Corona virüsü salgınının, tüm dünyada giderek yaygınlaşması neticesinde alınan önlemler paralelinde etkinliğimizi ileri bir tarihe erteledik. Erteleme kararımızı konuşmacılarımız ve sponsor firmalarımızla değerlendirdik. Bu süreçteki destekleri için tüm konuşmacılarımıza ve sponsor firmalarımıza teşekkür ediyorum. Katılımcılarımızın da bizleri bu olağanüstü durum içinde anlayışla karşılayacağına inanıyorum. Tüm katılımcılarımızın sağlığı bizler için önceliklidir. Sağlık koşullarının daha elverişli olacağı tarihler kapsamında etkinliğimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni tarihi en kısa sürede paylaşacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Güncel

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