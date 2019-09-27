Haberler » Güncel » Haber

İstanbul boğazı'na çamur aktı

27.09.2019 15:55İstanbul boğazı'na çamur aktı


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:18 Hulusi Akar'ın doktora tezi kitap oldu
18:15 Enerji Bakanı Dönmez: Doğalgaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak
18:15 Borsa haftayı yükselişle tamamladı
18:14 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir...
18:14 Fuat Oktay: "İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi...
18:13 Down sendromlu Yusuf'a sürpriz doğum günü
18:13 Sevgilisinin öldürdüğü hülya, toprağa verildi