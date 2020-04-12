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İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV GEMİ ARIZA YAPTI

İSTANBUL Boğazı'nda makina arızası yapan Yunan bandıralı "Militos" adlı tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce kurtarıldı.

12.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:59
İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV GEMİ ARIZA YAPTI

İSTANBUL Boğazı'nda makina arızası yapan Yunan bandıralı "Militos" adlı tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Süveyş Kanalı'ndan gelen 274 metre uzunluğunda 50 metre genişliğindeki boş ham petrol tankeri, Haydarpaşa önlerinde makina arızası yaptı.Gemideki kılavuz kaptanının arızayı haber vermesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma römorkörleri buraya sevkedildi. Kurtarma-2, Kurtarma-11, KEG-4 botu, Mehmetçik, Kurtarma-5 ve Kurtarma-8 römorkörlerinin katıldığı operasyonla boş ham petrol tankeri, İstanbul Boğazı içinde römorkörler tarafından döndürülerek, Yeşilköy önlerinde demirletildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Boğazı, Güncel
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