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İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü Boğaz sularını kaplayan çamur, merak uyandırdıİSTANBUL - Üsküdar sahilinden İstanbul Boğazı'na akan çamur drone ile görüntülendi.

27.09.2019 13:31
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü
Boğaz sularını kaplayan çamur, merak uyandırdı
İSTANBUL - Üsküdar sahilinden İstanbul Boğazı'na akan çamur drone ile görüntülendi.
İstanbul'da dün yaşanan depremin ardından İstanbul Boğazı'nda çekilen çamur görüntüleri merak uyandırdı. Aşığı yağışların olduğu dönemlerde Beylerbeyi sahilinde görülen çamur, bugün boğaz sularını kapladı. Havadan çekilen görüntülerde Beylerbeyi sahilinde denizin yüzeyini kaplayan tabaka dikkat çekti. Denize akan çamurun nedeni merak konusu oldu.
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı, İstanbul, Üsküdar, Genel

Kaynak: İHA

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