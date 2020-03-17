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İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KIYIYA ÇEKİLİYOR (1)

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı, Beykoz Çubuklu açıklarında bir geminin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle Olay yerine gelen ekiplerin gemiyi kıyıya çekme çalışması sürüyor.

17.03.2020 01:33 | Son Güncelleme: 17.03.2020 01:33
İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KIYIYA ÇEKİLİYOR (1)

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı, Beykoz Çubuklu açıklarında bir geminin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle Olay yerine gelen ekiplerin gemiyi kıyıya çekme çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Gemiden görüntü

-Ekiplerin müdahalesi

-Detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Boğazı, Beykoz, DHA, Güncel

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