İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KIYIYA ÇEKİLİYOR
(Tür: İstanbul)
17.03.2020 02:17 | Son Güncelleme: 17.03.2020 02:19
(Tür: İstanbul )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KIYIYA ÇEKİLİYOR
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