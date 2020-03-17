İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KIYIYA ÇEKİLDİ (
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı, Beykoz açıklarında Liberya bandıralı bir kargo gemisinin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle kilitlendi.
17.03.2020 03:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 03:29
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı, Beykoz açıklarında Liberya bandıralı bir kargo gemisinin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle kilitlendi. Olay yerine Kıyı Emniyeti ekipler sevk edildi. Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma gemisi eşliğinde kıyıya çekildi. Rumeli Feneri açıklarına demirleyen gemi arızası giderildikten sonra yoluna devam edecek.Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa Limanı'na gitmekte olan 225 metrelik TYCOON isimli Liberya bandıralı kargo gemisi İstanbul Boğazı Beykoz açıkları Karadeniz istikametinde seyir halindeyken iddiaya göre motor arızası nedeniyle dümeni kitlendi. Olay yerine ihbar üzerine Kıyı Emniyeti kurtarma gemisi sevk edildi. Kurtarma gemisi eşliğinde dümeni kilitlenen kargo gemisi kıyıya çekilerek Rumeli Feneri açıklarına demir attı. Geminin arızası giderildikten sonra yoluna devam edeceği bildirildi.
Görüntü dökümü:----------Gemiden görüntü-Geminin çekilmesi
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Kaynak: DHA
Etiketler : İstanbul Boğazı, Liberya, Beykoz, Güncel
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