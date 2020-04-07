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İSTANBUL BOĞAZI'NDA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL Boğazı'nda şiddetli fırtına etkili oldu.

07.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:37
İSTANBUL BOĞAZI'NDA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL Boğazı'nda şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle sahilde dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul 'da şiddetli fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle İstanbul Boğazı'nda dev dalgalar oluştu. Boğazda seyreden az sayıda geminin ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Boğaz

-Dalgalar


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Boğazı, Dalgalar, İstanbul, Güncel
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