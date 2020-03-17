İstanbul Boğazı'nda henüz bilinmeyen bir sebep ile dümeni kitlenen gemi Sahil güvenlik tarafından...
İstanbul Boğazı'nda henüz bilinmeyen bir sebep ile dümeni kitlenen gemi Sahil güvenlik tarafından kıyıya çekildi.
17.03.2020 01:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 01:20
İstanbul Boğazı'nda henüz bilinmeyen bir sebep ile dümeni kitlenen gemi Sahil güvenlik tarafından kıyıya çekildi. İncelemeler devam ediyor - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul Boğazı, 3. Sayfa
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