İstanbul Boğazı'nda henüz bilinmeyen bir sebep ile dümeni kitlenen gemi Sahil güvenlik tarafından...
İstanbul Boğazı'nda henüz bilinmeyen bir sebep ile dümeni kitlenen gemi Sahil güvenlik tarafından kıyıya çekildi.
17.03.2020 01:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 01:58
İstanbul Boğazı'nda henüz bilinmeyen bir sebep ile dümeni kitlenen gemi Sahil güvenlik tarafından kıyıya çekildi. İncelemeler devam ediyor
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İstanbul Boğazı'nda henüz bilinmeyen bir sebep ile dümeni kitlenen gemi Sahil güvenlik tarafından...
Etiketler : İstanbul Boğazı, 3. Sayfa
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