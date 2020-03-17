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İstanbul Boğazı'nda henüz bilinmeyen bir sebep ile dümeni kitlenen gemi Sahil güvenlik tarafından...

İstanbul Boğazı'nda henüz bilinmeyen bir sebep ile dümeni kitlenen gemi Sahil güvenlik tarafından kıyıya çekildi.

17.03.2020 01:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 01:58
İstanbul Boğazı'nda henüz bilinmeyen bir sebep ile dümeni kitlenen gemi Sahil güvenlik tarafından kıyıya çekildi. İncelemeler devam ediyor İstanbul Boğazı'nda henüz bilinmeyen bir sebep ile dümeni kitlenen gemi Sahil güvenlik tarafından...

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul Boğazı, 3. Sayfa

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