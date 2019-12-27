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İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi kurtarıldı.

27.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:06 İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda karaya oturan bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, 'nın Odessa limanından hareket eden 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide, Rumeli Hisarı mevkisinde makine arızası oluştu.
Gemi, Aşiyan önlerinde, iskele demirini atarak karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.

Kıyıya dik açı olacak şekilde duran geminin kaptanı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmesinde, geminin sahille temasen yüzer durumda olduğunu beyan etti.
Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-7 römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldı.

İstanbul Boğazı, Ukrayna, Liberya, Güncel

Kaynak: AA

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