İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi
İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi, arızanın gidirilmesinin ardından Karadeniz'e hareket etti.
17.03.2020 03:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 03:24
İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi, arızanın gidirilmesinin ardından Karadeniz 'e hareket etti.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada motoru arızalanan Liberya Bandıralı 225 metrelik "Tycoon" isimli kargo gemisi bir süre Paşabahçe Koyu'na çekildi. Burada motor arızası giderilen gemi Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarma ve Sahil Güvenlik botlarının eşliğinde İstanbul Boğazı geçişini tamamlayarak Karadeniz'e çıktı.
Geminin Ukrayna'nın Odessa Limanı'na gideceği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada motoru arızalanan Liberya Bandıralı 225 metrelik "Tycoon" isimli kargo gemisi bir süre Paşabahçe Koyu'na çekildi. Burada motor arızası giderilen gemi Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarma ve Sahil Güvenlik botlarının eşliğinde İstanbul Boğazı geçişini tamamlayarak Karadeniz'e çıktı.
Geminin Ukrayna'nın Odessa Limanı'na gideceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler : İstanbul Boğazı, Karadeniz, Liberya, Güncel
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