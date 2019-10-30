Haberler » Güncel » İstanbul Boğazı'nda sis

İstanbul Boğazı'nda sis

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.

30.10.2019 09:52
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve boğaza bakan yamaçlarda sabah saatlerinde sis oluştu.
Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü civarında deniz üstünde yoğun görülen sis nedeniyle İstanbul Boğazı geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı. Sis nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde aksama yaşanmadı.
Sisin etkili olduğu Kağıthane'de düşen görüş mesafesi, kara yolu trafiğinde aksamaya neden oldu.
İstanbul Boğazı'nda sis

İstanbul Boğazı, Kağıthane, Beykoz, Sabah, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
11:47 Erken tanı sayesinde meme kanserinden kurtulma oranı yüzde 95
11:45 Berfin'in yüzü gülüyor.. "Artık güldüğümü hissedebiliyorum"
11:45 İzmir 8 yaşındaki rüya'nın ölümünde doktor ihmali iddiası
11:44 Gül: "Yargının ideolojisi olmaz"
11:40 "Antalyaspor maçını kazanamazsak derbinin anlamı kalmaz"
11:40 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 58. gününde
11:40 Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi
30.10.2019 11:48:31