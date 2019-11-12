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İstanbul Boğazı'nda sis

İstanbul Boğazı'nda sisİSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.

12.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:52
Boğazı'nda sis
İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Yoğun sis arasındaki 15 Temmuz Şehitler köprüsü adeta kayboldu.
İstanbullular güne sis ile başladı. saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, İstanbul Boğazı'nda yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis E-5 Karayolu'nda da etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken sürücüler zor anlar yaşadı.
İstanbul Boğazı'nda sis

İstanbul Boğazı, İstanbul, Sabah, Genel

Kaynak: İHA


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