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İstanbul Boğazı'nda sis; Tarabya'da göz gözü görmüyor

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / istanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis, etkisini gündüz saatlerinde de göstermeye devam ediyor.

14.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:21
İstanbul Boğazı'nda sis; Tarabya'da göz gözü görmüyor

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ istanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis, etkisini gündüz saatlerinde de göstermeye devam ediyor. İstanbul Boğazı'nın bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı. Tarabya'da deniz yüzeyinde görüş mesafesi birkaç metreye kadar indi.


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Boğazı, Güncel

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