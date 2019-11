İstanbul Boğazı'nda yelkenli şöleni

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Boğazı, bugün 200'ü aşkın teknenin katılımıyla Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı'na ev sahipliği yaptı. Bosphorus Regatta Yelken Yarışı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşında Türkiye'yi temsil edecek olan milli yelkenci Ecem Güzel'i de ağırladı.

Visa sponsorluğunda, Hedef Yelken organizasyonuyla ve Türkiye Yelken Federasyonu'nun desteği ile gerçekleştirilen etkinlik, 200'ü aşkın teknenin katılımıyla gerçekleştirildi. Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşında Türkiye'yi temsil edecek olan milli yelkenci Ecem Güzel'i de ağırladı. Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, yarış başlangıçından önce Ecem Güzel'i global Team Visa kapsamında destekleklediklerini duyurarak yarış hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çevrili ve bu da yelken gibi sporların gelişimi için bizlere büyük bir fırsat sunuyor. Boğaz önemli ve zorlu bir parkur. Yelkenciler akıntıya karşı dar bir alanda çok kalabalık bir yarışta mücadele ediyor. Ciddi anlamda teknik kabiliyet sergilemek durumunda kalacaklar. Bu yarışta birinci olan ekip İngiltere'nin önemli yelken yarışlarından birinde yarışacak. Biz de Visa olarak Türkiye'den sporcularımızı orada görmekten dolayı gurur duyacağız."

"ECEM KADIN YELKENCİLERE İLHAM OLUYOR"

Visa olarak global anlamda sporu desteklediklerini kaydeden Merve Tezel, "30 yılı aşkın süredir olimpiyat oyunlarının ana sponsoruyuz. Bununla birlikte olimpiyata hazırlanan sporcuları destekliyoruz. Team Visa kapsamında ülkemizde ve dünyada ciddi başarılara imza atmış ve ülkemizi Tokyo Yaz Olimpiyatlarında temsil edecek olan milli yelkencimiz Ecem Güzel'i Team Visa'ya dahil ediyoruz. Bu bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Kadının spor üzerinden desteklenmesine yönelik çalışmalara mayıs ayında kadın futbolunu destekleyerek başladık. Ülkemizde erkek yelkencilerin sayısı kadınların 2.5 katı. Ecem de azmi ve başarısı ile kadınların her dalda başarılı olacağı mesajını veriyor. Bizlere ilham kaynağı oluyor? dedi.

Kadın yelkenci sayısının artırılması adına Visa'nın bu desteğinin çok önemli olduğunu belirten Ecem Güzel ise, "Güzel bir yelken yarışı bizi bekliyor. Ancak yelkende kadın sporcu sayısı erkek sporcu sayısına göre çok az. Bence bu organizasyonun kadınlara desteği yelken sporuna da çok büyük bir ivme kazandıracak. Kadınlar olarak bu sporda da sayımızı artırmamız gerektiğine inanıyorum? diye konuştu.

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA HEDEF MADALYA

Bu senenin sonunda katılacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında da bilgi veren Güzel, 'Şu an önümüzde uzun gibi gözüken ama çok hızlı geçecek bir zaman var. 2020 Temmuz sonunda yarışlarım başlayacak. Elimizde olan zamanı ne kadar verimli kullanırsak o kadar iyi. Olimpiyatlarda ilk 10'da bir derece benim için çok iyidir. Ama bu seneki performansımdan sonra madalya neden olmasın' ifadelerini kullandı.

Yarışmada birinci olan ekibin, Mayıs ayında İngiltere'nin en önemli yarışlarından biri olan Southampton Round The Island Yarışı'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere yelken açacağı bildirildi.

ECEM GÜZEL HAKKINDA

2010 yılından bu yana aktif olarak milli takım sporcusu olan Ecem Güzel, 2014 yılında Türkiye Yelken Federasyonu'nun oluşturduğu Olimpik Takım içinde yer aldı. Türkiye Olimpik Milli Takım Sporcusu Ecem Güzel, yurt içinde gerçekleştirilen yarışlarda 13 bronz, 13 gümüş ve 8 altın madalya, yurt dışında ise 3 gümüş ve 3 altın madalya kazandı. Güzel, 150 kez milli olarak yelken sporuna başarıları ile ilham vermeye devam ederken yelken tutkusu, azmi ve başarısı onu 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar taşıdı. Şu anda Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencisi Ecem Güzel, bu başarısı ile aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi'ni olimpiyatlara götüren ilk kadın sporcu oldu.



