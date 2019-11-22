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İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı böyle görüntülendi

İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı böyle görüntülendi Havadan çekilen yunuslar eşsiz görüntüler oluşturduİSTANBUL - Sevimli yunus sürüsünün avlanmak için Karadeniz'den Marmara denizine uzanan yolculuğu İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülendi.

22.11.2019 09:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:23
İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı böyle görüntülendi
Havadan çekilen yunuslar eşsiz görüntüler oluşturdu
İSTANBUL - Sevimli yunus sürüsünün avlanmak için 'den denizine uzanan yolculuğu İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülendi. Birbirleri ile adeta dans edercesine yüzen yunuslar havadan çekilen görüntülerde masalsı manzaralar oluşturdu.
İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde görülen yunus sürüsü eşsiz görüntüler oluşturdu. Yunus sürüsünün avlanmak için Karadeniz'den Marmara denizine ulaşan yolculuğu İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülendi. Yunus sürüsünün genelde büyük gemilerin peşlerine takılarak ilerledikleri biliniyor, ancak gördükleri küçük gemilere de şov yapmadan geçmiyor. Gemide bulunanların çok yakınına yanaşan sürü metrelerce havaya fırlayıp çıkarttıkları sesler ile dikkatleri üzerine çekiyorlar. Onlarca yunustan oluşan sürüde yavru yunuslar annelerinin yanından ayrılmıyor. Yunus sürüsünün peşinden gelen martılar ise kendi paylarına düşecek balıkları avlamaya çalışıyor. Havadan çekilen yunusların drone gördüklerinde kimi zaman derine dalarak uzaklaştıkları görülüyor. Zamanla drone alışan sürü yüzerken adeta şov yapıyorlar. Havadan görüntülenen yunus sürüsünde annesinin yanından ayrılmayan yavru yunusların görüntüsü izleyenlerin içini ısıtıyor. Yunus balıkları insanlar ile en çok iletişim kurabilen hayvanlar olarak biliniyor.
İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı böyle görüntülendi

İstanbul Boğazı, Karadeniz, Marmara, Genel

Kaynak: İHA


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