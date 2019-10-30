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İstanbul boğazı'ndaki beyaz örtü havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı.

30.10.2019 12:04
İstanbul Boğazı geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı.
Haber-KameraCengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis, binaların ve ormanlık alanların üzerini örttü. İstanbul'da sisin etkisini göstermesiyle bazı yüksek ormanlık alanlar ve binalar puslu bir havaya büründü. Beykoz, Üsküdar, Beşiktaş ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve boğaza bakan yamaçlarda sabah saatlerinde sis bastı, boğazda kartpostallık görüntüler oluştu. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü civarında deniz üstünde yoğun görülen sis nedeniyle İstanbul Boğazı geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı. Sis nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde aksama yaşanmadı. Sis havadan da görüntülendi
İstanbul boğazı'ndaki beyaz örtü havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı, İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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