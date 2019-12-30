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İstanbul Boğazı'ndaki köprülerde trafik terörü kamerada

İstanbul Boğazı'nda 4 farklı motosikletli maganda 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri'nde araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü.

30.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:26
Boğazı'nda 4 farklı motosikletli maganda 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri'nde araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Trafikteki sürücüler o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.
İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenileri daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak İstanbul Boğazı'nda 4 farklı motosikletli maganda, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri'nde farklı gün ve zamanlarda araçların arasında seyrettikleri esnada bir anda tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Bu şekilde metrelerce giden magandalar trafiği tehlikeye düşürerek hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Şov uğruna akrobatik hareketler yapan sürücüleri görenler şaşkına döndü. Trafikte sürücüler o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletli magandaları yakalamak için çalışma başlattı.
(Doğan Can Cesur/İHA)
İstanbul Boğazı'ndaki köprülerde trafik terörü kamerada

İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


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