İstanbul Boğazı'ndan bir dev geçiyor

22 Kasım 2018 Perşembe 12:21



22 Kasım 2018 Perşembe 12:21

İstanbul Boğazı'ndan bir dev geçiyorDev geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi görüntülendiİSTANBUL - TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemi tamamlayan dünyanın en büyük inşaat gemisi 'Pioneering Spirit' İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak iki hattan oluşan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemi, dünyanın en büyük inşaat gemisi 'Pioneering Spirit' tarafından tamamlandı. Katamaran tipi ikiz gövdeye, 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. Görevini tamamlayarak Karadeniz'den yola çıkan ve Marmara'ya doğru yol alan geminin geçişi için İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı. Dev Gemiye Boğaz'da 5 römorkör, 2 kıyı emniyet ve 1 sahil güvenlik botu eşlik ediyor.