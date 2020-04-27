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İSTANBUL BOĞAZI'NIN GÖRSEL ŞÖLENİ ERGUVANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul'a eşsiz bir güzellik katan ve baharın habercisi olan erguvanlar, açan çiçekleriyle boğazın iki yakasını mor ve pembeye boyadı.

27.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:38
İstanbul'a eşsiz bir güzellik katan ve baharın habercisi olan erguvanlar, açan çiçekleriyle boğazın iki yakasını mor ve pembeye boyadı. Boğazın ve İstanbul'un simgesinin erguvan ağaçları olduğunu söyleyen Peyzaj Mimarı Miray Yılmaz, 'Erguvan baharın gelişini müjdeler. Boğazın ve İstanbul'un simgesidir. Nisan ayının sonlarına doğru çiçek açıyor ve en önemli özelliği yaprak açmadan çiçeklerini açması dedi.
İstanbul'un doğasında kendiliğinden yetişen ve baharın geldiğinin habercisi olan erguvan ağaçları, İstanbul boğazının iki yakasını ve sokaklarını süslemeye başladı. Osmanlı döneminde adına bayramlar düzenlenen, şiirlere ve metinlere konu olan erguvanlar, açan çiçekleriyle İstanbul Boğazı'nın iki yakasını mor ve pembeye boyadı. Anadolu yakasında Fenerbahçe Parkı'ndan başlayıp, Moda Sahil Yolu'ndan Bağlarbaşı, Beykoz, Üsküdar ve Kuzguncuk'a, Avrupa yakasında Tarihi Yarımada, Beşiktaş, Kuruçeşme, Yeniköy ve Rumeli Hisarı'na doğru uzanan erguvanlar, İstanbul'a renk kattı.
BAHARIN GELİŞİNİ MÜJDELER
İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de Peyzaj Mimarı olarak çalışan Miray Yılmaz, İstanbulluların erguvanı İstanbul'un simgesi olarak gördüklerini ve çok kolay yetişen bir bitki olduğunu söyleyerek, 'Erguvan baharın gelişini müjdeler. Boğazın ve İstanbul'un simgesidir. Birkaç ay önce Ağaç A.Ş. sosyal medya hesaplarından yaptığımız bir ankette 'İstanbullular, İstanbul'da İstanbul'un simgesi olarak en çok hangi ağacı görmek isterler' diye sorduk. 78 bin kişinin katıldığı ankette sonuç erguvan çıktı. Kısacası İstanbullular erguvanı çok seviyorlar ve İstanbul'un simgesi olarak gördükleri ağaç, erguvan ağaçları. Hızlı büyüme gösteriyor, yetişmesi çok kolay. Yetiştiği yer konusunda da çok seçici değil. Taşlık topraklarda ve kaya çatlaklarında bile filizlenebiliyorlar dedi.
'YAPRAK AÇMADAN ÇİÇEKLERİNİ AÇAR
Erguvanların nisan ayının sonuna doğru çiçek açtıklarını söyleyen Yılmaz, 'Şimdi tam da erguvan zamanı. İstanbullular her yıl bahar aylarında boğazı büyüleyen erguvanları, görsel şöleni zevkle seyrediyorlar. Özellikle nisan ayının sonlarına doğru çiçek açıyor. En önemli özelliği yaprak açmadan çiçeklerini açması. Daha sonra çiçeklerini tam olarak dökmeden yapraklanıyorlar. Sıcağa ve soğuğa dayanıklı bir ağaç ve yaprak döken bir ağaç. Bakımı çok kolay, hiçbir bakım gerektirmiyor. Sadece kış budaması yapmak yeterli. Hava kirliliğinden çok etkilenmiyor ve 2-3 hafta kadar çiçekli kalıyorlar. Daha sonra çiçeklerini döktükten sonra kalp şeklinde yapraklarını açıyor. Erguvanın kuzeydeki sınırı Paşabahçe-Tarabya hattı, fakat en çok görüldüğü yerler Sarıyer-Beşiktaş boğaz hattı. Beykoz-Üsküdar boğaz hattında da sıkça görülüyor. Boğazın güney ve orta bölgeleri en çok rastlanan yerleri dedi. İSTANBUL BOĞAZI’NIN GÖRSEL ŞÖLENİ ERGUVANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel, Haber
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