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İstanbul Boğazı sessizliğe büründü

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de de görülmesi ile birlikte vatandaşlar sokağa çıkmayarak adeta kendi olağanüstü hallerini ilan etti.

29.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:16
İstanbul Boğazı sessizliğe büründü
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye 'de de görülmesi ile birlikte vatandaşlar sokağa çıkmayarak adeta kendi olağanüstü hallerini ilan etti. Her gün yüzlerce gemi trafiğine ev sahipliği yapan İstanbul Boğazı'nın virüs nedeniyle sessizliğe bürünmüş hali havadan görüntülendi.
Her gün yerli ve uluslararası yüzlerce geminin geçtiği İstanbul Boğazı korona virüsü nedeniyle sessizliğe büründü. İstanbullular sahilleri ve boğazı 'Evde kal' mesajına uyarak tamamen bomboş bıraktı. Havadan görüntülenen İstanbul Boğazı'nda ise Şehir Hatlarına ait birkaç geminin ve transit geçiş yapan gemiler haricinde başka hiçbir geminin olmadığı gözüktü. İstanbul'un eşsiz manzarası havadan çekilen görüntülerde izleyenleri kendine hayran bıraktı. Kız kulesi ve çevresinde hafta sonu olmasına rağmen kimse bulunmadı. Tüm şehrin çekilen görüntülerde adeta sessizliğe büründüğü anlaşılıyor.
(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Boğazı, İstanbul, Türkiye, Güncel

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