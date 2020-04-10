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İstanbul Boğazı şiddetli poyraz nedeniyle turkuaz rengine büründü

İstanbul Boğazı şiddetli poyraz nedeniyle turkuaz rengine büründü İstanbul Boğazı, günlerdir devam eden şiddetli poyraz nedeniyle turkuaz rengine büründü.

10.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:38
İstanbul Boğazı şiddetli poyraz nedeniyle turkuaz rengine büründü
İSTANBUL - İstanbul Boğazı, günlerdir devam eden şiddetli poyraz nedeniyle turkuaz rengine büründü. Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.
Marmara Bölgesi'nde günlerdir süren şiddetli poyraz İstanbul'da da etkili oldu. Saatte hızı 80 kilometreyi bulan poyraz denizin rengini değiştirdi. Poyraz'ın etkisiyle denizin rengi turkuaz rengine büründü. Boğazdaki renk değişimi İstanbulluları şaşırttı. Yetkiler boğazdaki bu alışık olmayan durumun günlerdir devam eden poyrazdan dolayı olduğunu söyledi. Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı drone ile havadan görüntülendi. İstanbul Boğazı şiddetli poyraz nedeniyle turkuaz rengine büründü

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Boğazı, İstanbul, Genel
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