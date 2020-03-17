İSTANBUL Boks Milli Takımı, Londra dönüşü karantinaya alınmadı 14 gün kuralına uyacağız
İSTANBUL Boks Milli Takımı, Londra dönüşü karantinaya alınmadı 14 gün kuralına uyacağız (1)
17.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:30
İSTANBUL Boks Milli Takımı, Londra dönüşü karantinaya alınmadı 14 gün kuralına uyacağız (1)
Kaynak: DHA
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