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İstanbul Bölge Müdürlüğü Gündemi

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜNDEMİ: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 21 Şubat Cuma günü İstanbul'da belediye başkanlarıyla kentsel dönüşüm istişare toplantısı gerçekleştirecektir.

21.02.2020 06:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 06:46İstanbul Bölge Müdürlüğü Gündemi
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜNDEMİ:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 21 Şubat Cuma günü 'da belediye başkanlarıyla kentsel dönüşüm istişare toplantısı gerçekleştirecektir. "İstanbul Kentsel Dönüşüm Toplantısı"

Saat: 10.00 Yer: Haliç Kongre Merkezi/ Sütlüce- Eyüp

KENT HABERLER GÜNDEMİ:

Başakşehir'de derse giren köpek özel çalışması saat 13.00'da alacak. (Hasibe Karadağ- Alper Suat Tutaşı)

Esenler'de 50 ilim ve bilim insanı, "DAHİ" projesi kapsamında, gelecek nesillere yön göstermeleri ve ilham olmaları amacıyla düzenlenecek programla tanıtılıyor. Saat: 10.00- Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi (Ahmet Faruk Sarıkoç- İslim Çobanoğlu)

GOP Belediyesi saat 14.30'da GOP Moda Haftası açılışı Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nda olacak. (Sümeyye İnal- Emre Baba)

Ozan Arif Cem Karaca Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da düzenlenen program ile anılacak. - İSTANBUL

Murat Kurum, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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