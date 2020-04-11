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İstanbul boş kaldı

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ilk sabahında mega kent adeta sessizliğe gömüldü.

11.04.2020 09:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:30
İstanbul boş kaldı
İstanbul 'da sokağa çıkma yasağının ilk sabahında mega kent adeta sessizliğe gömüldü.

İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta hafta sonu için 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildi. Yasağın ilk sabahında İstanbul'un kalbi Taksim sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta haftasonunu kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Haftasonu boyunca sürecek yasağın ilk günü Taksim Caddesi adeta sessizliğe gömüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, İstanbul, Taksim, Güncel
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