İstanbul Btp İstanbul Adayı Kotil, Oyunu Kullandı

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Btp İstanbul Adayı Kotil, oyunu kullandıİSTANBUL,(DHA)- BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil, ailesiyle birlikte oyunu kullandı.Saat 10.00'da Bahçelievler Fikret Yüzatlı İlköğretim Okulu'na gelen Selim Kotil, 1052 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Selim Kotil, "31 Mart yerel seçimleri başta İstanbullu vatandaşlarımız olmak üzere tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir seçim süreci geçirdik. Biz birlik, beraberlik ve huzurdan yanayız. Genel başkanımızın 'Sağ da Müslüman sol da Müslüman, sağ da bizim sol da bizim? dediği gibi ülkenin bütünlüğünden yanayız" dedi.FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)