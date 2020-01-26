İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak

İstanbul bu hafta, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında bu hafta birçok oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Program kapsamında, 29 Ocak-1 Şubat'ta Haldun Taner'in yazdığı "Ay Işığında Şamata" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Nezihe Meriç'in yazdığı "Çın Sabahta" Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, Noel Coward'ın yazıp Engin Gürmen'in yönettiği "Ben Çağırmadım" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izlenebilecek.

Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde mülteci bir annenin hayata tutunma çabalarını anlatan "Can Yeleği", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde müziklerini Burhan Şeşen ile Gökhan Şeşen'in yaptığı, Carlo Goldoni'nin İtalyan komedi tiyatrosuna kazandırdığı en seçkin örneklerden biri olan "İki Efendinin Uşağı", Ümraniye Sahnesi'nde Osmanlı'nın Sherlock Holmes'u diye anılan Komiser Avni'nin başına gelenleri anlatan "Amanvermez Avni", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde ayrılık sonrası çocukları için sağlıklı bir düzen kurmaya çalışan ebeveynlerin psikolojik sürecini anlatan "Uzlaşma" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde Jose Sanchis Sinisterra'nın yazdığı "Ay, Caramela!" sahnelenecek.

Klasik Fransız Tiyatrosu'nun kurucularından Moliere'in yazdığı son oyun olan "Hastalık Hastası" da 30, 31 Ocak ve 1 Şubat'ta Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Çocuk oyunlarında ise bu hafta 30 ve 31 Ocak'ta "Bir Gün Ayakkabımın Teki" Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde, "Elma Kurdu Kırtık" Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde minik izleyicilerle buluşacak.

"Palyaço Prens" isimli oyunun Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde sergileneceği 2 Şubat'ta ayrıca "Pollyanna" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Bir Kümes Hikayesi" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Rüya" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Harikalar Mutfağı" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Üzgün Ağaçlar Ülkesi" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Yaşayan Sayfalar" Ümraniye Sahnesi'nde, "Bisküvi Adam" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Benim Güzel Pabuçlarım" da Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde oynanacak.

Devlet Tiyatroları

İstanbul Devlet Tiyatrosunda ise İkinci Dünya Savaşı'nda ölümüne tiyatro yapan bir grubu konu alan "Giydirici" Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, Nazi işgali altındaki Fransa'da yaşayan ressam Pablo Picasso ile dönemin Almanya ku¨ltu¨r bakanlıgˆı sorumlusu olan Bayan Fischer arasında geçen "Bir Picasso" Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında ABD'de orduya radyumlu saatler üreten bir fabrikadaki radyum boyama işçisi kadınların hak arama mücadelesini konu edinen "Bir Peri Masalı Radyum Kızları" ise Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 28 Ocak-2 Şubat'ta sahnelenecek.

Alain Badiou'nun yazdığı "Filozof Ahmet" 28 Ocak-1 Şubat'ta Üsküdar Stüdyo Sahne'ye, Sait Faik Abasıyanık'ın yazdığı ve izleyiciyi onun gözünden İstanbul'u anlamaya davet eden "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" 30, 31 Ocak ve 1 Şubat'ta Garibaldi Salon 2'ye konuk olacak.

Tek perdelik çocuk oyunu "Turta Girmemiş Orman" ise 2 Şubat'ta Üsküdar Stüdyo Sahne'de minik izleyicileriyle buluşacak.

Sahne sanatları ve konserler

Şener Şen'i yıllar sonra tiyatro sahnesine geri döndüren "Zengin Mutfağı" 27 Ocak'ta, yeni müzikal "Ben Varım" 28, 30 ve 31 Ocak'ta DasDas'ta sanatseverlerle buluşacak.

Cihangir Atölye Sahnesi (CAS) genç oyuncuları tarafından hazırlanan ve önceki gösterimlerde büyük beğeni kazanan "Üç Kuruşluk Opera" adlı müzikli oyun 28 Ocak'ta sahnelenecek.

İsmail Yılmaz tarafından kurulan Şems-i Nüma Musiki Topluluğu 29 Ocak'ta Tasavvuf ve Türk müziğinin farklı dönemlerde bestelenmiş eserlerinden oluşan bir repertuar ile Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verecek.

"Harry Potter in Concert" serisi, Nicholas Hooper'ın unutulmaz müzikleri eşliğinde 5'inci film "Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı" ile 28-29 Ocak'ta Zorlu PSM'de devam edecek.

TRT Müzik ve Zorlu PSM iş birliğinde Türk sanat müziği ve Türk halk müziği sanatçılarının ağırlanacağı "Hoş Sada" serisi kapsamında ise 29 Ocak'ta Melihat Gülses, 2 Şubat'ta da Gülay, Turkcell Platinum Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak.

Yine Zorlu PSM"de 250'nci yıl dönümüne ithafen, Beethoven'dan ilhamla kurgulanmış çocuklar için anlatımlı konser "Ludwig ve Arkadaşları"yla, 2 Şubat ve 26 Nisan'da minik dinleyicileri ağırlayacak.

-Sergi ve paneller

"Türkiye'de performans" konusunun tartışmaya açılacağı "Sanat Dünyamız Söyleşileri", 28 Ocak'ta Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da Fırat Arapoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenecek. Etkinlikte Ayşe Draz ve Zeynep Günsür ile küratör Selen Ansen, performans sanatının çıkış noktaları, etkisi, izleyiciyle ilişkisi ve Türkiye'deki hareket alanı üzerine konuşacak.

Payitaht Abdülhamid dizisi ile tanınan yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu 29 Ocak'ta Zal Mahmutpaşa Külliyesi'nde olacak.

Kaligrafi sanatçısı Luca Barcellona, Küçükçekmece Belediyesi tarafından kaligrafiye ve yazı kültürüne katkı sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, 30-31 Ocak'ta "Brush Pen" ve 1-2 Şubat'ta "Blackletter" adlı atölye çalışmaları yapacak.

Kaynak: AA