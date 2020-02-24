İSTANBUL BÜLTEN -1

Fatih 'te 67 yaşındaki bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşadığı birinci kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay Katip Kasım Mahallesi Langa Karakolu Sokak'ta 05.30 sıralarında meydana geldi. Buradaki 3 katlı binanın 1'inci katında yaşadığı öğrenilen 67 yaşındaki V.Y adlı bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşadığı dairenin penceresinden sokağa düştü. Olayı fark edenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde V.Y'nin öldüğü belirlendi. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta inceleme yaptı. Yanında bir tane valiz ve ip bulunan V.Y'nin yaklaşık 1.5 yıldır bu dairede yaşadığı öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından V.Y'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ölen kişinin yerdeki görüntüsü

-Polisin olay yerine şerit çekmesi

-Olay yerinden detaylar

-Olayın olduğu dairenin ve penceresinin görüntüsü

-Ölen kişiye ait valiz ve yerdeki ip

-Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi

-Genel ve detaylar

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5- ŞİŞLİ'DE AVM'NİN ÇATI KATINDAN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Şişli'de bulunan alışveriş merkezinin çatı katından boşluğa düşen kişi hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 25 yaşlarındaki kişinin üzerinden 56 yaşında İranlı birine ait kimlik çıktı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, AVM'nin çatı katında bulunan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düşerek boşlukta betona çakıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen kişiye ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve üzerinden 56 yaşında birine ait kimlik çıkan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, hayatını kaybeden kişinin düşme sebebini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Olay yerinin önünde bulunan güvenlik görevlileri

-Ambulansın olay yerinden ayrılması (vatandaş kamerası)

-Olay yerine çekilmiş şerit

-Genel ve detay görüntüler

23.02.2020 - 23.28 Haber Kodu : 200223223

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6-ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Cemal YURTTAŞ/

ABD savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçip Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

ABD Donanmasına ait DDG 71 Borda numaralı USS 'Ross' adlı füze firkateyni dün saat 17.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Türk denizaltının hemen arkasından giren ve yaklaşık yarım saatte FSM Köprüsü altına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

SAHİL GÜVENLİK BOTLARI EŞLİK ETTİ

Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları eşlik ederken, savaş gemisi yaklaşık 1 saatte geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.

RESMİ TWİTTER HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

ABD Donanmasının resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Deniz güvenliği operasyonları yürütmek, bölgesel deniz istikrarı ve deniz kabiliyetini arttırmak için USS Ross boğaz geçişine başladı' yazısı paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Savaş gemisinden genel görüntü

-Savaş gemisinden yakın detaylar

-Savaş gemisindeki askerlerden detay görüntü

-Silahlı nöbet tutan askerlerden detay görüntü

-Geminin FSM Köprüsü altından geçişi

-Türk denizaltından detay görüntüler

-Sahil güvenlik botundan detay görüntü

23.02.2020 - 18.23 Haber Kodu : 200223178

- İstanbul