İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 -(havadan görüntülerle) KARTAL'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (2)

Gamze ŞİMŞEK - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - KARTAL'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası 3 araçta hasar meydana geldi.

Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki 10 katlı binanın otopark istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan

çukura düştü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

---------

-Olay yerinden görüntü

-Röportaj

-Havadan görüntüler

======================

2- ZEYTİNBURNU'NDA YANAN FABRİKA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber- Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,

Zeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında çıkan yangında fabrika alev alev yanarken itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Dokuma fabrikasında ve altında bulunan atölye tamamen kullanılmaz hale geldi. 2 bin 500 metrekarelik alana kurulu fabrikadaki son durum havadan görüntülendi.

Yangın Saat 04.00 sıralarında başlamış ve yangına Zeytinburnu, Bayrampaşa, Davutşapa, Şişli, Bakırköy itfaiye ekipleri müdahale etmiş, yangın 4 saatte kontrol altına alınabilmişti. İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları sürerken, fabrika havadan görüntülendi. Yangına müdahale sırasında iş makineleri de kullanılıyor.

Görüntü dökümü:

-------------------

-Havadan görüntüler

==========================

3 - ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKADA PATLAMA ANI VE ÇALIŞANLARIN DIŞARI ÇIKMASI KAMERADA

Haber: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL, DHA

Zeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikada patlama sonrası çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla birlikte çalışanların dışarı çıktığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Patlama anı ve çalışanların dışarıya çıkması

==============================

4 - ARNAVUTKÖY'DE FIRTINA EVİN BAHÇE DUVARINI YIKTI

Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de bir evin bahçe duvarı yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçe duvarının bir bölümü yıkıldı. Yıkılan duvarın molozları ise yola ve kaldırıma saçıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Olay yeri

=========================

5 - SİLİVRİ'DE FIRTINA VE YAĞMUR

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de yağmur ve fırtına gece boyunca etkisini sürdürdü.

Rüzgar nedeniyle bazı işyerlerinin tabelalarının söküldüğü görüldü. Sahil kordon boyunda bulunan bazı çay bahçelerinin tenteleri zarar gördü. Silivri'de D100 bağlantı yolunda ise sokak aydınlatma direği fırtınadan dolayı zarar gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Aydınlatma direğinde kopan parçalar İtfaiye ekiplerince alındı.

Görüntü Dökümü:

-Karla karışık yağış

-Zarar gören aydınlatma direği

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

==========================

6- ESENYURT'TA 'KAÇAK HAP' OPERASYONU

Veysel TİMDU - Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK/

Esenyurt'ta bir eve yapılan operasyonda Türkiye'ye yasa dışından kaçak yollarla getirilen yeşil reçeteyle satılabilen 73 bin hap ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu hap satıldığı yönündeki bir ihbar üzerine Fatih Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın 3. katındaki daireye operasyon düzenledi. Operasyon sırasında evde yapılan aramalarda Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu tespit edilen ve yeşil reçeteyle satılabilen 73 bin adet hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında evde bulunan ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen Suriye uyruklu A.C.A. gözaltına alındı.

Ele geçirilen hapların doktor kontrolünde ve özel reçetelerle temin edilebildiğini söyleyen Eczacı Özcan Cabbar, "İlaç santral sinir sistemine etki eden bir ağrı kesici. Kuvvetli ve orta şiddetli ağrılarda kullanılıyor fakat bağımlılık yapma özelliği de olduğu için özel reçetelerle satılabilir. Beyaz reçeteyle değil, renkli reçete sistemine bağlı yeşil reçete ile verdiğimiz ilaçlardır. Herkesin kolayca gelip temin edebileceği ilaçlar değildir. Doktor kontrolünde ve özel reçete ile satılan ilaçlardır. Hiç kimse eczaneden bu ilacı reçetesiz olarak alamaz" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Operasyondan görüntü

-Şüphelinin gözaltına alınması

-Eczacı Özcan Cabbar röp

-Genel ve Detaylar

========================

7 - İMAMOĞLU, KANAL İSTANBUL'A İTİRAZ DİLEKÇESİNİ VERDİ

İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gelerek ÇED raporu askıya çıkan Kanal İstanbul projesine itiraz dilekçesini verdi.

İmamoğlu, dilekçesini sunmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ÇED raporu ile ilgili sürecin usulüne uygun yürümediğini belirterek, "Baktığınızda önce plan askıya çıkar. Sonra projeye göre bir ÇED raporu uygulanır. Her şey apar topar." dedi. Kanal İstanbul ile ilgili verilen örneklerin yanlış olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Bakın dünyada böyle 50 tane kanal var, deniliyor. 100 tane de olabilir, 200 tane de olabilir ama İstanbul bir tane. İki kıtayı birleştiren coğrafya, bir tane. " dedi. İstanbul'un 2 kıta üzerinde kurulu olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Bir tanesi Asya, bir tanesi Avrupa. Yaptığınız şey, ne olacak? Hangi kıta olacak? Bir şey mi üretmiş olacaksınız? Tümüyle şaşkınlık verici." diye konuştu.

"Ben burada, genç insanlar görüyorum, sorumluluk sahibi insanlar görüyorum" diyen İmamoğlu, "Biz İstanbul'da, 7-8 Ocak'ta İstanbul'un suyunu konuşacağız. 9-10 Ocak'ta Kanal İstanbul'u konuşacağız bütün bilim insanları ile. 'Olumlu düşünenleri de davet edin' diye talimat verdim. Gelsinler, anlatsınlar." dedi.

"BU ŞEHRİN EKSTRA BİNALARA İHTİYACI YOK"

"Tümüyle insani, vicdani, bu ülkenin ve bu şehrin geleceği için konuşuyoruz" diyen İmamoğlu, "Bu şehrin ekstra binalara, ekstra nüfusa ihtiyacı yok. Bu şehrin, korunmaya ve insani gelişime ihtiyacı var. Bu ülkedeki gençler, liseli gençler, niye ülke dışına gidiyor? Bunu araştırmamız lazım. Onlara kaliteli bir ekosistem oluşturmamız lazım. Yeni teknolojileri geliştirerek, üreten, yeni katma değerlerle bu şehre katkı sunan nesilleri, bu şehirde var etmemiz lazım. Korumamız lazım. Onlara uygun ortamları var etmemiz lazım." diye konuştu.

Yaşanan sürecin siyasi bir tartışma olmadığını söyleyen İmamoğlu, "Siyasi abluka altında köşe yazısı yazmak, TV'de konuşmak… Bunları bir kenara koyalım. Bir başka konuda beni yerden yere vurun. Ama bu başka bir konu. Bu sizin çocuklarınızın, torunlarınızın konusu. Bizim konumuz değil. Bu şehrin geleceği. Herkes evine gittiğinde söylediklerini çocuğunun, torunun gözlerinin içine baka baka bir daha gözden geçirsin. Bu güzel şehrin, güzel insanlarımın, 16 milyon vatansever vatandaşımızın, 82 milyon vatansever yurttaşımızın haklarını korumak adına Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraza geldim. Bu süreci sonuna kadar takip edeceğim. " dedi.

İmamoğlu, "Dün akşam saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni şehri 100 binlik planlara işledi. İBB'nin yaptığı bir plandı bu. Siz bu konuya itiraz edecek misinizö sorusuna, "Gayet tabi itiraz edeceğiz, öyle bir plan olur mu? " yanıtını verdi.

İmamoğlu, İBB ekranlarının Kanal İstanbul için kullanılmasının eleştirilmesi yönündeki soruya ise "Daha da çoğalacak. Ben, belediye başkanıyım. Toplumu bilgilendiriyorum. Bilgi alma hakkına saygı duyarak onların, bilgi almasını sağlıyorum" dedi. İmamoğlu, "Projeyi isteyenler de olduğu söyleniyor…ö hatırlatması üzerine İmamoğlu, "İstanbul'u sevmemektir, doğru. Biz şehrin vicdanını temsil ediyoruz. Ben istemiyorum, diye, kimse bu işi istemiyorum demez. Bir başkası istiyor diye de kimse de bu işi istemez. Akıl ve bilim var, raporlar var orada. Onları incelesinler. Metrolardaki yayınlara devam edeceğiz. Daha çok bilgi sahibi yapacağız. Bugüne kadarki bilgi sahibi yapılmamanın tam aksine daha çok bilgi sahibi yapacağız. Daha fazla insana bilgi aktaracağız" şeklinde yanıtladı.

İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamaların ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü evrak kayıt bölümüne girdi. Memurlarla ayak üstü sohbet eden İmamoğlu, daha sonra projeye niçin karşı olduğunu anlattığı itiraz dilekçesini sundu.

Görüntü Dökümü:

-------

-Açıklaması

-Dilekçe vermesi

======================

8- REİNA KATLİAMI DAVASINDA SONA DOĞRU... ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAA 27 OCAK'TA

Halil YILMAZ/ İSTANBUL,

ORTAKÖY'deki eğlence mekanı Reina'ya 2017 yılının ilk saatlerinde, yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken 79 kişi yaralandı. Davanın bir numaralı şüphelisi olarak gösterilen Abdulkadir Masharipov 'un (36) da aralarında bulunduğu 58 sanığın yargılandığı davada savcının, 27 Ocak 2020'de esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor.

2 BİN KİŞİLİK ÖZEL EKİP OLUŞTURULMUŞTU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırının bir numaralı şüphelisi olarak gösterilen Abdulkadir Masharipov'u yakalamak için 2 bin kişilik özel ekip oluşturdu ve Masharipov, Esenyurt'ta bir evde olaydan 17 gün sonra yakalandı. Savcının tutuklama talebiyle İstanbul Adalet Sarayı'ndaki nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Masharipov, suçlamaları kabul etmiş, kendisini öldürmeyi düşündüğünü dile getirmişti.

2 BİN 397 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevinde gönderilen Masharipov hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeö, 39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürmeö, "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. İddianamenin hazırlanmasının ardından Masharipov'un da aralarında bulunduğu 57 sanığın yargılanması sürüyor.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları'nın karşısındaki duruşma salonlarında görülen dava, iddianamenin okunması ve kimlik tespitinin yapılmasıyla 11 Aralık 2017 tarihinde başlamış, mahkeme savunma için söz verdiğinde, Masharipov savunma yapmamıştı.

SİLİVRİ'DE CIA SORUSU

Saldırıda yaralanan Amerikan vatandaşı William Jacop Raak, yedinci duruşmaya şikayetçi olarak katıldı. Türkiye'nin yanında olmak için duruşmaya geldiğini belirten Raak, tercümanı aracılığıyla "Benim savunma sanayinde üretim yapan bir şirketim var, AK47 marka silahla ateş ettiğine eminim" dedi. Mahkeme Başkanı Orkun Dağ, katil zanlısı Masharipov'un görüntüsünün ekrana verilmesini istedi. Görüntüleri izleyen Raak, "Evet kesinlikle o kişi buydu, sen silahsız bir hiçsin" diyerek, Masharipov'a bağırdı.

Masharipov'un avukatı Atanur Demir ise Raak'ın HTS kaydı, bilgisayarına dair sorular sorduktan sonra "CIA ile bir bağlantınız var mı?" dedi. Mahkeme heyeti de Raak'ın sanık olmadığını gerekçe göstererek avukata bu şekilde soru soramayacağını ve avukatın bu konuda savcılığa başka bir dava açabileceğini hatırlattı.

BASINA KAPALI SAVUNMA YAPTI

Saldırının üzerinden 2 yıl geçmesinin ardından Avukat Atanur Demir, Masharipov'un kapalı oturumda savunma yapmasını talep etti. Avukatın talebini kabul eden mahkeme heyeti, basın mensuplarını ve izleyicileri dışarı çıkardı. Türkçe savunma yapan Masharipov, emniyet ve hakimlikte verdiği ifadeyi reddetti. Saldırıyı yapmadığını öne süren Masharipov, 2 Ocak 2017 tarihinde arkadaşının kendisini uykudan uyandırdığını, haberlerde kendisinin fotoğrafını gösterdiğini ve panikleyerek saklandığını iddia etti. Masharipov savunmasında şunları söyledi: "Olay gecesi elinde kalaşnikof olan kişi ben değilim. Benim olduğumu söyleyen taksici ve polis gelip beni teşhis etsin"

34 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmalarda 57 sanıktan aralarında Masharipov'un resmi nihaklı eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 34 sanık, 13'üncü celsede tahliye edildi ve tutuklu 18 sanık kaldı. 31 Ekim 2019'da gerçekleşen duruşmada, savcının esas hakkında mütalaasını açıklaması beklenirken, duruşma savcısı değiştiği için mütalaa açıklanmadı. Mahkeme heyeti, duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için duruşmayı 27 Ocak 2020'de İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmek üzere erteledi.

Görüntü dökümü:

----------------------

-Arşiv

=========================

9- TELEVİZYON HIRSIZLARI KAMERADA

Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de bir eve giren hırsızlar çaldıkları televizyonu kucaklayarak kaçtı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'ndeki daireye önceki gün akşam saatlerinde hırsızlar girdi. Penceredeki demir korkulukları kırarak içeri giren 2 kişi televizyonu ve cep telefonunu çaldı. Hırsızlar kaçarken güvenlik kamerasına yakalandı. Kucaklarındaki televizyonla hızla uzaklaşan hırsızları yakalamak için polis çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü;

---------

-Hırsızların tv ile kaçma anı