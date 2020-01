İSTANBUL BÜLTENİ- 2

BETON MİKSERİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ (2)

-Kaza anı kamerada

-Otomobil sürücüsü o anları anlattı

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ-Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/ İstanbul

Bağcılar TEM Bağlantı Yolu İstoç Mevkii'nde meydana gelen kazada, beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada mikser içerisinde sıkışan sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Bağcılar TEM Bağlantı Yolu yanyolu 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola girmeye çalışan beton mikseri virajı alamayarak devrildi. Sürüklenen beton mikseri, o sırada Ercan Deniz yönetimindeki 34 TD 8962 plakalı otomobile çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Kazada beton sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, otomobilin içindeki Ercan Deniz ve oğlu aracın arka camını kırarak dışarı çıkmayı başardı. Deniz ve oğlu kazayı yara almadan atlatırken, yoldaki diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı beton mikseri sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

O ANLARI ANLATTI

Otomobil sürücüsü Ercan Deniz "Oğlumla seyir halindeydik, tırın virajı hızlı döndüğünü gördüm. Devrilmeyeceğini düşündüm, kaçtım ama kurtulamadım. Allahtan emniyet kemerlerimiz takılıydı ikimizin de. Bizi aşağı atacak diye korktum. Allahtan bariyerler sağlamdı. Arka camı kırdık, oradan çıktık. Allaha şükür bizde bir şey yok." dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Beton mikserinin virajı alamayarak devrilmesi ve otomobile çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Beton mikserinin araçla birlikte sürüklenip, aracı bariyerlere sıkıştırması da kamera tarafından görüntülendi.

-Güvenlik kamerası

-Kaza anı

-Devrilen beton mikserinden görüntü

-Otomobilden görüntü

-Kurtarma çalışmaları

-Deniz ile röp

-Yaralının çıkarılma anı

-Genel ve Detaylar

2- ARNAVUTKÖY'DE POMPALI TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ EDEREK BÖYLE İLERLEDİ

- Arnavutköy'de eline aldığı pompalı tüfekle güpegündüz mahalleye korku salan bir kişi sağa sola rastgele ateş açtı.

Sokaktan geçen köpeğe, havaya ve bazı iş yerlerinin camlarına ateş açan saldırgan ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Pompalı saldırganın dehşet saçtığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Olay Arnavutköy Anadolu Mahallesi Gaziemir Sokakta meydana geldi. M.İ, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Elindeki pompalı tüfekle yoldan geçen bir sokak köpeğine ateş açan saldırgan, daha sonra havaya birkaç el ateş açtı. Sokak boyunca defalarca havaya ateş açan saldırgan son olarak aynı sokak üzerindeki bir iş yerinin camlarına ve duvarlarına ateş açtı. Bazı bina ve iş yerlerine mermilerin isabet ettiği olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı. Etrafa rastgele ateş açan saldırgan ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından başka bir sokakta kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürülen saldırganın alkollü olduğu öğrenildi.

MAHALLEDE KORKU DOLU ANLAR

Duydukları silah sesiyle birlikte korku dolu anlar yaşayan sokak sakinleri ev ve iş yerlerinden dışarı çıktıklarında elinde pompalı tüfekle yürüyen ve etrafa rastgele ateş açan birini gördüler. Silahlı saldırganın ateş açtığı sırada çalıştığı iş yerinden panikle dışarı çıkan Taliye Yücel, "Sesleri duyunca dışarı çıkıp baktık. Elinde silahla yürüyen ve rastgele ateş açan birini gördük. Küfürler savurarak çalıştığımız iş yerine doğru ateş açtı sonra. Yüzünü görmedim ama kazaklı ve kapüşonlu biriydi" dedi.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin gözaltına alarak emniyete götürdükleri saldırgan M.İ.'nin pompalı tüfekle mahallede yaşattığı korku dolu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

-Pompalı saldırganın güvenlik kamerası görüntüsü

-Saldırganın köpeğe ateş açması

-Saldırganın etrafa rastgele ateş açması

-Olay yeri genel ve detay görüntü

-Görgü tanığı Taliye Yücel Röp.

23.01.2020 - 11.28

3- BAKAN VARANK, YERLİ ÜRETİM ELEKTRİKLİ FAYTONU TEST ETTİ

İstanbul, DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, motor sporları yarışlarının yapıldığı İstanbul Park'ta yerli olarak üretilen elektrikli faytonun direksiyonuna geçti. Son zamanlarda faytonlarla alakalı bir konunun gündemde olduğunu belirten Bakan Varank, "Sanayicimiz, inovatif bir ürün olan elektrikli fayton geliştirdi. Gayet güzel ve kullanışlı bir araç" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa ve Denizli'de elektrikli araçlar üreten bir firmanın elektrikli faytonunu, geçmişte Formula 1 yarışlarına da ev sahipliği yapan Tuzla'daki İstanbul Park'ta test etti.

Test sırasında Bakan Varank'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Elektrikli faytonu üreten Referans Limited Şirketi'nin Genel Müdürü Haluk Şahin ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak da eşlik etti.

"GÜZEL VE KULLANIŞLI BİR ARAÇ"

Elektrikli faytonla ilgili yetkililerden bilgi alan Varank, hem faytonun hem de firmanın diğer elektrikli araçlarının direksiyonuna geçti.

Varank, test sürüşü sonrası yaptığı açıklamada, son zamanlarda faytonların gündemde olduğunu belirterek, "Bu firma, yerli golf araçları, elektrikli araçlar üretiyor. Aynı zamanda inovatif bir ürün olan elektrikli fayton da geliştirdi. Biz de belediye başkanlarımızı ve Sayın Valimizi yanımıza aldık ve bu aracı test ettik. Gerçekten memnun kaldık. Gayet güzel ve kullanışlı bir araç" dedi.

Varank, atlı faytonların elektrikli alternatifinin bulunduğunu, hayvanlara eziyet edilmemesi bakımından elektrikli araçların kullanılması gerektiğini vurguladı.

Varank'ıın aracı kullanması

Varank'ın açıklamaları

Detaylar

23.01.2020 - 11.05

4- ŞARKICIYA ÇATAL KAŞIK FIRLATAN SANIĞA 5 YIL HAPİS İSTEMİ

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL

Çağlayan'daki bir türküevine şarkıcı olmak amacıyla giden Yeter K'ya sahnede şarkı söyleyeceği sırada çatal kaşık fırlatan Salise S. hakkında iddianame düzenlendi. Salise S.'nin "Kişilerin huzur ve sükununu bozma", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma Bürosu'nca hazırlanan iddianameye göre, müşteki Yeter K. Çağlayan'daki bir türküevinde ses sanatçısı olmak için gitti. Sahnede şarkı söyleyeceği esnada şüpheli Salise S., müşteki Yeter K'ya çatal, kaşık fırlattı. Çatal ve kaşıklar müşteki Yeter K'ya isabet etmedi. Ancak şüpheli Salise S. bununla yetinmeyip müştekiye sosyal medya hesaplarından ve Whatsapp'tan hakaret ve tehditte bulundu. Bunun üzerine Yeter K., savcılığa şikayette bulundu.

TARAFLAR ARASINDA UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Şüpheli Salise S. savcılıkça alınan ifadesinde, müştekinin 16 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisiyle yaşamaya başladığını, türküevinde erkek arkadaşıyla müştekiyi birlikte görünce sinirlenerek çatal, kaşık fırlattığını söyledi. Şüpheli Salise S. hakaret ve tehdit içerikli mesajları da doğruladı. Dosyanın Uzlaştırma Savcılığına gönderildiği, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine iddianame düzenlendiği belirtildi. Şüpheli Salise S.'nin "Kişilerin huzur ve sükununu bozma", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame kabul edilirse, dava asliye ceza mahkemesinde görülecek.

5- (havadan görüntülerle) TARİHİ LİMAN HAN'IN RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK-Can EROK/İstanbul

Yıkılma tehlikesi olan 105 yıllık Tarihi Liman Han'ın restorasyon çalışmalarına başlandı. Çalışmaların 18 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Ünlü Mimar Vedat Tek tarafından 1915'te Eminönü'nde yapılan ve yıkılma tehlikesi olan Tarihi Liman Han, yıllar geçtikçe adeta Pisa Kulesi gibi daha da yamuluyor. Eski adı Mes'adet Han olan handa tarihi değere sahip çini, ahşap, pencere ve demir aksamları bulunuyor.

KORUMA KURULU'NUN ONAYI ALINDI

Eminönü Yalı Köşkü Caddesi'ndeki 1915 tarihli simge binası Liman Han'ın restorasyonuyla ilgili önemli bir aşamaya gelindi. Liman Han'ın mülkiyetine 2006 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası (İTO) sahip bulunuyor. İTO'dan alınan bilgiye göre, tarihi handa bulunan ve Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş olan çini, ahşap ve pencere demir aksamı gibi mimari öğelerin söküm çalışması, Koruma Kurulu'nun onayı ve yasal izinleri alınması sonrasında restorasyon çalışmasında kullanılmak üzere, itinalı bir şekilde uzmanların nezaretinde yapılıyor.

18 AYDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Söküm çalışmalarından sonra ise binanın tehlike arz eden ve tarihsel bir görünüme sahip ön cephesi, çelik konstrüksiyon ile askıya alındı. Arka kısım ise yenilenmek suretiyle aslına uygun şekilde restore edilecek. Öte yandan zemini sağlam olmayan binada zemin ıslah çalışması yapılacak. İstanbul Ticaret Odası, tarihi binanın restorasyonunu 18 ayda tamamlamayı hedefliyor.

-Binadan görüntüler

-Çalışan işçiler

-Muhabir anonsları(Beyza Nur GÜLER)

-Binanın havadan görüntüleri

-Genel ve detay

23.01.2020 -10.08

6- BELGE ŞART OLDU; "ÇAKAR" ARTIK KORSAN SATIŞTA

-Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba düzenlenmesi, 1 Kasım 2019'dan itibaren yürürlüğe girdi.

O tarihten bu yana firmalar, çakar lambası taktırmak isteyen araç sahipleri ve sürücülerden yetki belgesi istiyor.

-'Korsan' olarak tabir edilen bazı yerlerin ise hala çakar lamba satışı yaptığı ifade ediliyor.

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Buğra BENLİOĞLU - Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL

"BİZ SATIŞ YAPARKEN KİMLİK SORUYORUZ"

Çakar ve tepe lambası gibi uyarı işaretleri satışı yapan firmanın yetkilisi Hasan Bakar, "Artık isteseler de vermiyoruz. Biz satış yaparken kimlik soruyoruz. Kimlik gösterilmediği sürece bizde satış yasak. Panjur içi çakar lamba tamamen o konuya haiz olan insanlar için geçerli. Onlara veriyoruz. Polis de geliyor, sivil arabada kullanmak için istiyor. O zaten alacak. Panjur içi çakar olayı bitti. Tepeyi kullanıyor. Tepe için de satıyoruz zaten. Polis olduğuna inandığımızda ve kimliğini gördüğümüzde veriyoruz. İsteyenler yok mu? Var. Kimliği ve belgesi olmayanlara satışı yasak" ifadelerini kullandı.

"PARA KAZANMAK İÇİN BİRİLERİ MUTLAKA ONUN MONTAJINI YAPIYORDUR"

Yasak olmasına rağmen çakar satışı ve montajı yapanların olabildiğini söyleyen Hasan Akar, internet üzerinden çakar lamba satışı yapıldığını belirtti. Akar, "Bu işin heveslisi vardır. Onlar takıyordur. Para kazanmak için birileri mutlaka onun montajını yapıyordur. Tabii bu zaman içinde temizlenecek diye düşünüyorum. Ürünler genelde yurt dışından geliyor. Çin'den geliyor. Yerli üretim de var. İnternet satışı da var. Tamamen alıcı ve satıcı arasındaki ilişki. Bizim bildiğimiz bir şey var. Biz kimlik ve belge sormadan satmıyoruz. Polisin bununla ilgili bize tembihi var. Siz kimlik sormadan, dışarıdaki kişilere satarsanız, biz bunu tespit edersek ceza alırsınız diye uyarısı var. Biz istemesek de bazı arkadaşlar belgelerini kendileri gösteriyorlar. Biz inanmadığımız kişilere de zaten soruyoruz" şeklinde konuştu.

"HER GELENE ÇAKAR LAMBASI TAKMIYORUZ"

Araçlara çakar ve tepe lambası takan bir firmanın yetkilisi Emre Arslan, "Her gelene çakar lambası takmıyoruz. Şu an çakar lambasını bakan, bakan korumaları, polis ve milletvekilleri kullanabiliyor. Sadece şu an alınan kararlarla panjur içi çakarlar sökülüp, tepe lambalarına geçiş yapıldı" ifadelerini kullandı.

'KORSAN' DİYE ADLANDIRDIĞIMIZ BAZI FİRMALAR VAR

Arslan, çakar ve tepe lambası için yetki belgesi bulunmasını gerektiğini belirterek, "Gerekli makamlardan, valilikten plakasını tahsis ettirmesi gerekiyor. Bu da artık günümüzde çok zorlaştığı için bunlar artık basit işler değil. Burada montajı yapsak onu bir saat sonra çevirip cezasını keserler. Bizim mesleğimizde 'korsan' diye adlandırdığımız bazı firmalar var. Bunlar kafasına göre takıp, sökebiliyor. Biz geldiğinde polis kimliğini ya da hangi kurumda çalıştığını soruyoruz. Belgesini istiyoruz. Dışarıdan gelip bunu isteyenlere çakar takmıyoruz. Bizim çalıştıklarımız resmi kurumlar olduğu için dışarıdan bir vatandaş geldiği zaman biz hemen vermiyoruz, belge soruyoruz. Çünkü bunu suiistimal eden insanlar var" şeklinde konuştu.

"BİZ BİN 500 ARAÇTA SÖKÜM YAPTIK"

Kasım ayından bu yana çok sayıda araçta çakar lambası sökümü yaptıklarını ifade eden Emre Arslan, "Nereden baksanız bin 500 araçta söküm yaptık biz. Emniyette de buna dahil. Belediyeler, şahsi taktıran zengin insanlar var. Bunlardan da söküldü. Uğraşmamak için söküyorlar. Kendi rızasıyla veya ceza kesildikten sonra söktürenler oluyor" şeklinde konuştu.

KİMLER ÇAKAR KULLANABİLİYOR

Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekinde bildirilen "devletin en üst protokolü"nde bulunan 29 makamın emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ile bu makamların korumasından sorumlu koruma araçlarında ışıklı uyarı sistemleri kullanabiliyor. Bu araçlar dışında araçların, çakar olarak tabir edilen uyarı işaretlerini kullanmaları yasak.

-Çakar takılan araçtan detay görüntüler

-Firma yetkilileriyle röportajlar

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

23.01.2020 - 11.15

23.01.2020 - 11.20

====================

7- KREDİ KARTLARI RESTORANLARDA BAHŞİŞ KÜLTÜRÜNÜ BİTİRİYOR

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL

Restoranlarda, lokantalarda veya kafelerde yemek yedikten sonra bahşiş bırakma adeti, giderek yok oluyor. Restoran sahipleri ve garsonlar ise bu durumdan mustarip olsalar da, günümüz şartlarında her şeyin pahalılaşmasının ve müşterilerin nakit yerine kredi kartı ya da yemek kartlarıyla ödeme yapmasının buna neden olduğunu ifade ediyor. Bazı işletmelerin ise, hesaba yansıttığı kuver ücretini gören müşteriler, bahşiş bırakmaktan kaçıyor.

"ÇOĞU MİSAFİR BAHŞİŞ VERMEDEN GİDİYOR"

Eminönü'nde bulunan bir restoranın müdürü Ulu Küntay, "Piyasada fiyatların yükselmesi ile beraber insanlar nakit para taşımıyorlar. Bunun içinde genelde kredi kartı veya para kart ile ödeme yapıyorlar. Böyle bir durum olduğu vakit nasıl olsa hesabı ödedim diye çoğu misafir bahşiş vermeden gidiyor. Tabii bu ister istemez bahşiş kültürünü biraz düşürdü. veya kartla ödeme yapıp çocuklara bir miktar servis ücreti yazdırıyor. Onları da zaten vergilendiriyoruz. Durum böyle olunca da ellerine geçen para biraz daha düşmüş oluyor. Tabii bundan da çalışan personel biraz üzülüyor. Kredi kartına servis ücreti yazdırılınca ister istemez yüzde 40 vergilendirmeye gidiyor. Yani diyelim, bin liralık bir hesapta yüz liralık servis ücreti eklediğimiz vakit, çocukların bordrosuna yansıyan 60 lira. Gerisi ister istemez vergi ve SSK primine gidiyor. Bu sefer çocukların eline geçen para düşüyor" dedi.

"BAHŞİŞ MİKTARINI MİSAFİRLERİMİZİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ"

Kuver ücretinin servis ücreti olarak algılandığını ancak bunun yemek öncesinde masaya gelen atıştırmalıklar, su ve ekmek için aldığını anlatan Küntay, şunları söyledi:

"Bizim kuverden kastettiğimiz olay, masaya verdiğimiz su, ekmek, önden atıştırmalık, yeşillik diye tabir ettiğimiz söğüş tabağı. Bunun parasal değerinin karşılığı kuver. Yoksa normalde ekmek, su yazdığımız vakit daha da yükselecek belki fiyat ama biz genel bir ortalama alıp, hem gelen misafirlerimiz mağdur olmasın hem işletme mağdur olmasın diye böyle bir ortalama kuver ücreti ile devam ediyoruz. Ki bu artık çok yerleşmiş bir sistem oldu. Ama bazı işletmeler de servis ücretini hesaba ekliyorlar. O da o işletmenin kendi yasal hakkı. İster öyle bir yol izler ister başka. Bunu da çok yadırgamamak lazım ama bizim işletmemizde servis ücreti eklenmiyor. Onu misafirimizin takdirine bırakıyoruz. Garsonlara ne verirlerse onunla yetiniyorlar. Özellikle Arap müşterilerimiz o konuda çok itiraz ediyorlar. Biz de onlara işin esprisini anlatıyoruz bunun karşılığı bu diye. Ama yerli misafirlerimizde de öyle bir algılama olabilir. Çünkü fiyatlar yüksek olduğu için 'Bir de kuver mi ödeyeceğiz?' diyenlerle karşılaşıyoruz. Ama yapacak bir şey yok, bu da bir işletme gideri ve karşılığını da verdiğimize inandığımız için çok da problem etmiyoruz"

YEMEK KARTLARI BAHŞİŞ KÜLTÜRÜNÜ YOK EDİYOR

15 senedir bir lokantada garsonluk yapan Nihat Azı, "Ben 22 senedir lokanta sektöründeyim, 15 senedir de garsonluk yapıyorum. Eskiden bahşiş olayı çok vardı, yemek kartları da çıkınca millet cebinde para taşımıyor, Kart veriyor. Tabii bu da bize bahşiş konusunda yansıyor. Bırakan da var, bırakmayan da var ama eskiye göre çok düşük. Şimdi adam yeri geliyor 59 lira gelen hesap için 60 lira veriyor, bir lirayı götürüyoruz mendilini, kolonyasını, her şeyini veriyoruz ama o bıraktığı bir lirayı bile alıyor" dedi.

25 senedir gıda sektöründe olduğunu ifade eden Hüseyin Başaran ise, "Veriyorlar bahşiş ama eskiye göre az. Şu an yaşam şartları da onu gerektiriyor. Kart veriyorlar, 70 lira geldiyse 75 lira çekin diyorlar. Eskiden garsonlarımıza 15-20 lira bahşiş bırakılırdı. Bundan şikayetçiyiz yani" şeklinde konuştu.

"ÖDEMELER AĞIR GELİYOR"

Gittiği restoranda kuver ücreti de olsa bahşiş bıraktığını söyleyen Nesrin Özer, "Bazen nakit de veriyoruz ama daha çok kart kullanıyorsunuz. Eskiden hakikaten herkes mutlaka bahşiş verirdi ama şimdi o kadar ağır geliyor ki ödemeler. Bizim için geçerli değil ama gerçekten zor yani, çoğu insan vermez. Kuver ücreti olsa da bahşiş veririz. O kişi sizin için çalışıyor, rahat ettiriyor. Sonuçta onu hakkediyor. Vermek lazım" ifadelerini kullandı.

Gittiği restoranlarda daha çok para üstünü almayıp bahşiş olarak bıraktığını dile getiren Cemil Yusufoğlu ise, "Kuver ücreti klas restoranlarda uygulanıyor benim bildiğim. Ama sıradan ikinci, üçüncü sınıf yerlere gittiğimizde, bozukları bırakıyoruz. Kredi kartına gelince, kredi kartından ödeme yapanlar isterlerse yine 3-5 lira atıyorlar. Kültür aslında yok olmuyor. Genelde para üstünü bırakmak şeklinde oluyor, herkes gibi ben de öyle yapıyorum. Mesela çay 1,5 lira, 2 lira veriyorum, 50 kuruşu beklemek ayıp geliyor bana" diye konuştu.

-Restoran müdürü ile röp.

-Garsonlar ile röp.

-Müşteri röportajları

-Servis yapan garsonlar

-Hesap alan garsonlar

-Genel ve detay

23.01.2020 - 11.00

8- KAR KÜREME ARAÇLARINDAN KAR VE BUZLANMA NÖBETİ

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İBB ve AKOM verilerine göre, İstanbul'da bugün öğle saatlerinde Anadolu Yakası'nda hafif kar yağışı geçişinin görülebileceği belirtiliyor. Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada kar yağışının özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında görülmesinin beklendiği, yağışların şehir merkezinde karla karışık yağmur ve aralıklarla hafif kar, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Kurtköy gibi yüksek kesimlerde ise kar şeklinde yağacağı ifade edildi.

"DÜN AŞIRI BİR BUZLANMA OLDU"

Anadolu Yakası'nda D-100 ve diğer bağlantı yollarında kar küreme araçları hazır bekliyor. Kar yağışı ve buzlanmalara karşı ekipler caddelerde de nöbet tutuyor. Kar küreme aracı görevlisi Gürkan Erdoğan, "Çoktandır hazırız burada. Kar yağışı başlamadan birkaç gün öncesinden zaten biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bölgelerimizde yerlerimizi aldık. Bugün herhangi bir problem olmadı. Dün aşırı bir buzlanma oldu. Gerekliyi tuzlamayı yaptık. Şu an Anadolu Yakası 7. Bölge olarak biz hazırız" şeklinde konuştu.

"HAVA ÇOK SOĞUK, DONUYORUZ"

Sabah saatlerinde işe giden vatandaşların da kar yağışına karşı hazırlıklı olduğu görüldü. Yusuf Aslan Yıldırım, "Sanki yağacak gibi hava çok soğuk. Donuyoruz. Bana yağacak gibi geliyor. Elimizden geldiği kadar sıkıca giyinmeye çalışıyoruz. Kışı da kendi mevsimine göre yaşamak lazım" ifadelerini kullandı.

BUZLANMALARA DİKKAT

Kar yağışını etkili olması durumunda uzmanlar başta köprü ve viyadüklerde gizli buzlanma ve don olayları yaşanabileceği gerekçesiyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği ve kar lastiği kullanması yönünde uyarılar yapıyor.

-Kar küreme araçlarından detaylar

-Yoldan detay görüntüler

-Otobüs durağında bekleyenlerden görüntüler

-Kar küreme aracı görevlisiyle röportaj

-Vatandaşla röportaj

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

23.01.2020 - 10.15

9- BAHÇELİEVLER'DE ARAÇLARDAN TELEFON ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Ali ABLAY/İSTANBUL

Bahçelievler'de geçtiğimiz hafta içerisinde 3 farklı araçtan cep telefonu hırsızlığı yapılması üzerine polis çalışma başlattı. Hırsızlıkların yaşandığı noktalardaki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi. Şüphelinin Necmettin A.(33) olduğunu tespit eden polis, Pazar saat 02.30 sıralarında şüphelinin Hürriyet Mahallesindeki evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan sorgusunda ise işyerinden hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapma, otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, başkalarına ait kimlik bilgilerinin kullanılması, görevi yaptırmamak için direnme ve kasten yaralama suçlarından 19 suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilirken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan araçlardan hırsızlık yapıldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan 2 farklı hırsızlık olayında şüphelinin önce hırsızlık yapacağı araçların çevresinde gezdiği ardından da araçta bulunan cep telefonlarını alarak hızlıca uzaklaştığı görülüyor.

Hırsızlık anları

Güvenlik kamera görüntüsü

23.01.2020 - 11.25

================

10- ESENYURT'TA İŞ YERİNİN ÖNÜNDEKİ DEMİRLERİ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Veysel TİMDU/İSTANBUL

Olay, Esenyurt, Doğan Araslı Bulvarı'ndaki iç çamaşırı satan bir iş yerinde dün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Sabaha karşı buraya gelen atık kağıt toplayıcısı 3 kadından biri iş yerinin girişinde bulunan demirleri çaldı. Şüpheli kadınlar daha sonra buradan uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

AYNI İŞ YERİNDE 2. HIRSIZLIK

Öte yandan aynı iş yerinde geçen yıl haziran ayında da hırsızlık olay yaşanmıştı. İş yerine gelen bir şüpheli, dükkanın sahibinin şarja takılı cep telefonunu çalmıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda dükkanın sahibi İsmail Tinaj şüphelinin kendisine telefonu çaldıktan sonra öpücük attığını söylemişti.

-(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızlık anları

Hırsızlık şüphelisinin Pasaja girmesi.

Telefonu koynuna sokup çıkması.

İşyeri sahibi ile göz göze gelmeleri.

23.01.2020 - 09.26

===============

11- SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK PANOSUNDAKİ PATLAMALAR KORKUTTU

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL DHA

Sultangazi'de bir iş merkezinin girişinde bulunan elektrik panosunda kablolar patladı. O anlar bir kişi tarafından telefona kaydedildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan 6 katlı iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin girişinde bulunan elektrik panosundaki kablolar bir anda patladı ve yanmaya başladı. İş merkezini yoğun duman kapladı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. O anlar ise bir kişi tarafından telefona kaydedildi. Bir yandan o anları görüntüleyen vatandaş bir yandan da iş merkezindekileri uyararak, "Binayı boşaltın. Yoksa yanacaksınız" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektriklerin kesilmesiyle yanan kablolara müdahale ederek söndürdü.

(CEP TELEFONU)

-Patlama anları

-Detaylar

23.01.2020 - 08.41

==================

12- SULTANGAZİ'DE KUMAŞ ÇALAN HIRSIZI KAMERAYA KAYDETTİ

Haber: Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işyerine ait deponun bulunduğu sokağa minibüsle gelen bir kişi, deponun kepenginin kilidini kırarak içeri girdi. Depoda keten, krep, polyester, polar türünde kumaşları çalan şüpheli, kumaşları geldiği minibüse yüklemeye başladı. Sesleri duyan bir mahalle sakini ise, balkona çıktı. Depodan bir kişinin kumaşları minibüse yüklediğini gören mahalle sakini, o anları cep telefonu ile kaydetti.

"POLİS HIRSIZ VAR"

Hırsızlık anlarını görüntüleyen mahalle sakini, bir yandan olay anını görüntülerken bir yandan da "Komşular, hırsız var", "Polis, hırsız var" diyerek bağırmaya başladı. Mahalle sakininin kendisini görüntülediğini fark eden şüpheli, geldiği minibüse binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, deponun kilidinin kırıldığını ve kapının açık olduğunu gördü. Yapılan incelemede şüphelinin 2 bin lira değerinde kumaş çaldığı ortaya çıktı. Depo sahibi cep telefonu ile görüntülenen hırsızdan şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(CEP TELEFONU)

-Mahalle sakininin şüpheliyi görüntülemesi

-Şüpheliye bağırması

-Şüphelinin kaçması

23.01.2020 - 09.07

=================

13- MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KAPALI SPOR SALONU ÇATISINDA YANGIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan Maltepe Üniversite'nin kapalı spor salonu çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan Maltepe Üniversitesi kampüsünde bulunan kapalı spor salonunun çatısında yangın saat 09.45 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre çatıdaki tadilat sırasında izolasyon malzemeleri bir anda alev aldı. Görevliler ve işçiler durumu itfaiye, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Polis ekipleri de tedbir amaçlı güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

-Kapalı spor salonundan görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Çatıdan çıkan duman

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

23.01.2020 - 11.09