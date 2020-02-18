İSTANBUL BÜLTENİ-2

İSTANBUL'DA SINAV SORULARINI SIZDIRAN FETÖCÜLERE OPERASYON; 13 GÖZALTI (1)

Ali ABLAY/ 2009'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, bunları örgüt mensuplarına verdikleri tespit edilen, aralarında 2 aktif komiser ve daha önce ihraç edilen 21 komiser yardımcısının bulunduğu şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı.

18.02.2020 tarihinde 2009'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aralarında 2 aktif komiser ve daha önce ihraç edilen 21 komiser yardımcısının bulunduğu şüphelilerden 13'ü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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2- GEZİ PARKI DAVASI'NIN 7. DURUŞMASI BAŞLADI

Halil YILMAZ-Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, - GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın 7. duruşması görülmeye başladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülen davaya tutuklu Osman Kavala getirilirken, 7 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. İsveç, Hollanda, İtalya başkonsolosluklarından görevliler, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İlçe Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Milletvekilleri Garo Paylan ve Ahmet Şık da duruşmayı takip ediyor. Duruşma sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Memet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık ve 746 müşteki bulunuyor.

Sanıkların, "Gezi olayları" olarak anılan ancak bir kalkışma girişimi olan hususlarla ilgili 2011'den itibaren yönlendirme yaptıkları belirtilen iddianamede, 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanı ile koordinasyonunun sağlanmasına yönelik eylemlerine yer veriliyor. Tüm sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bazı sanıkların "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın, "mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el degiştirmesi, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "nitelikli yağma" suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Duruşmanın görüldüğü salonun önünden görüntüler

-Salon önünde bekleyen askerler

-Genel ve detaylar

18.02.2020 - 11.44 Haber Kodu : 200218066

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3- BEYOĞLU'NDA ÜNLÜ PROFESÖRÜN CİPİNE GİREN HIRSIZI EŞİ YAKALADI

- Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu,

"Arabanın içinde ne var ne yok sökmüş, doldurmuş çantasına. Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi. Ben karışamadım."

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda sabah saatlerinde işe gitmek evinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, cipindeki hırsızla göz göze geldi. Eşinin yardımıyla hırsızı cipinden indiren Fındıkoğlu, şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti.

Olay, Beyoğlu, Pürtelaş Mahallesi, Vişne Sokak üzerinde sabah saat 08.00'de meydana geldi. Sabah saatlerinde çalıştığı üniversiteye gitmek için evinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, cipine yöneldiği sırada içeride bir kişinin olduğunu gördü. Bunun üzerine cipinin kapılarını kilitleyen ünlü profesör eşi Nuriye Fındıkoğlu ve çevredekilerden yardım istedi. Bir yandan da olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Nuriye Fındıkoğlu cipin içindeki şüpheliyi dışarıya çıkarttıktan sonra kontrol altına alarak polis ekiplerini beklemeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında bir adet laptop, araç navigasyonu ve cep telefonu ele geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ŞÜPHELİYİ CİPİN İÇİNDEN EŞİM ÇIKARTTI

Çalıştığı üniversiteye gitmek için cipine binmek için hamle yapan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, "Sabah üniversiteye gitmek için evden çıkarak aşağı indim. Arabaya baktığımızda çuval gibi bir şeyin olduğunu gördüm. Sarhoş gibi görünüyordu. Ben Suriyeliyim, bana dokunamazsınız diyor bir taraftan. Arabanın içinde ne var ne yok sökmüş, doldurmuş çantasına. Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi. Ben karışamadım. Polis ekipleri gelene kadar eşim ve komşularla tuttuk şahsı" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüpheliden detay

-Ekiplerden detay

-Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'yla röportaj

-Şüphelinin karakola götürülmesi

-Şüphelinin fotoğrafı

-Genel ve detaylar

18.02.2020 - 11.05 Haber Kodu : 200218036

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4- ÜMRANİYE'DE SÜRÜCÜ KURSU MİNİBÜSÜ YANDI

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

ÜMRANİYE'de park halindeki sürücü kursu minibüsü yandı.

Ümraniye İstiklal Mahallesi Gelibolu Caddesi'nde park halindeki minibüs henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü kursuna ait minibüs bir anda alevler içinde kaldı. Mahallede panik yaşanırken yangını itfaiye kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan minibüs

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yanan minibüs

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5- MALTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralanırken, kaza anı kamaralara yansıdı.

Kaza saat 06.00'da Maltepe, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü Burak Önder'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HE 7928 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içinde bulunan Kerem Ali Ateş ve Burak Önder'i araçtan çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaza yapan otomobil caddede savrularak takla atıyor. Bu sırada yoldan geçen ve kazayı gören kadın korku ve panik yaşıyor.

Görüntü Dökümü

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EK GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anı

-Otomobilin takla atması

-Yoldan geçen kadının kaza sonrası korkuya kapılması

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Kazanın olduğu cadde

-Kaza yapan otomobil

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Olay yerindeki sağlık ekipleri

-Genel ve detay

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6-BEYLİKDÜZÜ'NDE İSKİ'NİN ÇALIŞMALARINDA DOĞALGAZ BORUSU DELİNDİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ'nde İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada doğalgaz boru hattı delindi. Sızıntı paniğe neden olurken, gaz akışı, olay yerine gelen ekiplerce kesildi.

Olay saat 10.00'da Yakuplu Mahallesi, 92. Sokakta meydana geldi. İSKİ ekiplerinin alt yapı çalışması yürüttüğü sırada iş makinesi doğalgaz boru hattını deldi. Ekipler sızıntının olduğu noktadan uzaklaşırken, durum İGDAŞ ve polis ekiplerine haber verildi. Sızıntı paniğe neden olurken, olay yerine gelen ekipler gaz akışını keserek sızıntıyı durdurdu. Hatta hasar gören kısmın tamiri için çalışma başlatıldı

Görüntü Dökümü:

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-Kazı yapılan bölümden görüntü

-Ekiplerin gelmesi

-İş makinesinden ve çalışanlardan görüntü

-Genel ve detaylar

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7- BEYOĞLU'NDA İŞ HANININ ÇATISINDA YANGIN

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Beyoğlu'nda beş katlı iş hanının çatısı yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar meydana geldi.

Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Ziyapaşa Caddesi'ndeki beş katlı iş hanının çatı katında bulunan avize imalathanesinde saat 11.00'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katından duman çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatı katında hasar oluştu.

Yangına müdahale sırasında vatandaşların bölgede oluşturduğu kalabalık ekiplere zor anlar yaşattı. Toplananlar polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırılarak çalışmalara devam edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Çatıdan çıkan dumanlar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Meraklı kalabalığın çalışmaları izlemesi-

-Genel ve detaylar

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8- LÜKS OTOMOBİLLERİN FARLARINI ÇALAN ÇETE YAKALANDI... HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, İSTANBUL'da park halindeki lüks otomobillerin farlarını çalarak internet üzerinden pazarladıkları iddia edilen 1'i kadın 16 kişilik çete polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerle birlikte 80 otomobil farı ile şüphelilerin olaylarda kullandıkları 12 motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerin park halindeki otomobillerin farlarını birkaç dakikada söktükleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı

ORGANİZE ŞEKİLDE FAR ÇALAN ÇETE TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Kağıthane, Bakırköy, Şişli, Beşiktaş'ta meydana gelen 80 ayrı far hırsızlığı olayı üzerine soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada park halindeki lüks otomobillerin farlarının organize bir çete tarafından çalındığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu çete üyelerinin motosikletlerle otomobillerin yanlarına yaklaştıkları bir kaç dakika içinde farları çalarak kaçtıkları tespit edildi. Şüphelilerin piyasa fiyatı 30 bin lira ile 40 bin lira arasında değişen otomobil farlarını internet üzerinden pazarladıkları ortaya çıktı.

14 ŞUBATTA OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler olayları gerçekleştiren çete üyelerine yönelik 14 Şubat tarihinde operasyon yaptı. Operasyonda 23 adrese eşzamanlı yapılan baskınlarda biri kadın 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada piyasa değeri toplam 2,5 milyon lira olan 80 adet çalıntı otomobil farı ile bir pompalı tüfek bulundu.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden hırsızlık, yaralama, uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan sabıkaları olduğu tespit edildi. Çete liderleri Y.Y. ve Y.D.'nin aralarında bulunduğu şüpheliler işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-şüphelilerin olay anlarında farları sökerken görüntüleri

-operasyon sırasında polis kamerası görüntüleri

AKTÜEL

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi,

-şüphelilerle birlikte yakalanan otomobil farlarının ve motosikletlerin sergisi,

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9-BAKIRKÖY'DE 8 AY ÖNCE BOŞALTILAN BİNA YIKILMAYI BEKLİYOR

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, DHA BAHÇELİEVLER'de yıkılmayı bekleyen bir binanın aniden çökmesinin ardından gözler aynı şekilde boşaltılan binalara çevrildi. Bakırköy'de kentsel dönüşüme giren 3 bloklu Derya apartmanı yaklaşık 8 aydır boş bir halde yıkılmayı bekliyor. Çevredeki vatandaşlar ve esnaf ise Bahçelievler'deki gibi 52 yıllık bu binanın da çökmesinden endişeli.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü riskli olduğu sebebiyle boşaltılan bir bina aniden çöktü. Can kaybının yaşanmadığı olayda çevredeki binalar maddi hasara uğradı. Yaşanan olayın ardından gözler bu tarz boşaltılan binalara çevrildi. Bakırköy Ebuziya Caddesi'nde bulunan 52 yıllık Derya apartmanı bunlardan biri. 8 ay önce boşaltılan 38 dairelik apartman 3 bloktan oluşuyor. Kolonlarında gözle görülür hasarların bulunduğu bina için yıkım talebinde bulunulmuş ancak Bakırköy Belediyesinden alınan bilgilere göre henüz binanın yıkım ruhsatı çıkmadı.

TAHTALARI YAKMAK İÇİN TOPLADI

Binanın sadece ön cephesinde güvenlik amacıyla müteahhit tarafından koyulduğu belirtilen metal panel ve branda yer alıyor. Diğer iki cephenin ön tarafı açık ve hemen yanında araçlar park etmiş halde bulunuyor. Öte yandan bir vatandaşın da binada bulunan tahtaları yakmak için topladığı görüldü. Bina sahiplerinin kendisinden haberdar olduğunu söyleyen vatandaş herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti. Çevredeki vatandaşlar ve esnaf ise Bahçelievler'de meydana gelen çökmenin burada da yaşanmasından endişeli olduğunu belirtiyor.

Çevre sakinlerinden Hakan Çabuklu, geceleri bina içerisinde ateş yakıldığını, evsizlerin girip çıktığını belirterek, "Bahçelievler'de çöken bina için taşıyıcılardan demirleri çaldıkları söylendi. İçeride ne olduğunu bilmiyoruz. Çevreden geceleri birtakım insanların geldiği, orada ateş yaktığı duyumlarını alıyoruz. Belki Bahçelievler örneğinde olduğu gibi içeriden birtakım demirler de çalıyorlardır. Dolayısıyla burada güvenliği sağlayıcı tedbirler alınsa burada Bahçelievler'deki facianın benzeri yaşanmaz. Yıkım işleminin kısa bir sürede başlayacağını söylüyorlar. Bakırköy'de bu tür manzaraları sürekli gördüğümüz için mümkün mertebe yakınından değil de uzaktan geçiyoruz. Bu tip şeylere izin verildiği zaman takipçisi de olmak gerekiyor" diye konuştu.

"BU HAFTA SONU BELKİ YIKILABİLİR"

Binanın eski yöneticisi İhsan Baran ise binada herhangi bir hasarın olmadığını savunarak, "Binamızdan bir şüphemiz yok. Yıkılacak bir bina değildi ama bazı yöneticilerin çürüğe ayırmasından dolayı 4 buçuk senedir bu şekilde mücadele veriyoruz. 7-8 aydır da boş. Şu anda yıkım ruhsatı çıkarmak üzereyiz. Giren çıkana engel olamıyoruz. İçeride yangın da çıkarıyorlar. Bakırköy imardan yıkım ruhsatı çıkmak üzere. Bu hafta sonu belki yıkılabilir" dedi.

Mehmet Arslan ise, "Buradan geçerken bir korkuyla geçiyoruz. Bahçelievler'de de benzer bir durum yaşandı. Buradan yetkililere de seslenmek istiyorum. Burası için önlem alınmasını istiyorum. Yereli önlem yok. Bu yolu kullanılıyoruz. Bu görüntü çok kötü." ifadelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü

-Binadan detaylar

-Vatandaş röportajı

-Kolonlardan detaylar

-Binanın içinden tahta alan vatandaş detayı

-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

-Genel ve detay

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10-"BIÇAKLANDIM" DİYE BAĞIRDI YARDIMINA MAHALLE SAKİNLERİ KOŞTU

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ Sultangazi'de, ayağından bıçaklanan bir kişi, "bıçaklandım" diye bağırarak yardım istedi. Yardım çığlıklarına vatandaşlar koştu.

Olay, önceki gün saat 23.00'te Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Fares Z. ile kimliği henüz belirsiz şüpheliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri Fares Z.'yi bacağından bıçakladı. Şüpheliler, kaçarak kayıplara karıştı. Kanlar içerisinde yere yığılan Fares Z., "Bıçaklandım" diye bağırarak, yardım istedi. Bağırma seslerini duyan mahalle sakinleri, balkon ve pencereye çıktı. Acılar içinde yerde yatan Fares Z.'yi gören mahalle sakinleri, yardımına koştu. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildiren vatandaşlar, bir yandan da yaralıya tampon yaparak daha fazla kan kaybetmesini önledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı.

"BIÇAKLANDIM, BIÇAKLANDIM' DİYE BİR BAĞIRTI SESİ DUYDUM"

Mahalle sakinlerinden Hanifi Ercan, "Saat 11-12 civarlarında ben silah sesine uyandım. Daha sonra 'bıçaklandım, bıçaklandım' diye bir bağırtı sesi duydum. Pencereye koşunca yerde bir çocuk yatıyordu. Ondan sonra tek bir el silah sesi geldi. Üç çocuk olduğunu söylediler. Olay yerinde kaçmışlar. Polisler ve ambulans geldi. Vatandaşlar da dışarı çıktı. Yaralanın, kan dursun diye ayağını sardılar. Yaralıyı götürdüler. Bıçaklamışlardı. Kaçarken de bir silah sesi geldi" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMANI

(CEP TELEFONU)

-Yaralının yerde yatması

-Vatandaşların yaralıya müdahalesi

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

(AKTÜEL)

-Olay yerinden görüntüler

-Hanifi Ercan görgü tanığı röportaj

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11- ATAKÖY'DE ARAÇ SAHİPLERİNİN İSYANI: 4 BİN İMZA TOPLANDI

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, ATAKÖY'de çekicilerin haksız yere araçlarını çektiğini öne süren çevre sakinleri imza kampanyası başlattı. Muhtar tarafından başlatılan imza kampanyasında 15 günde 4 bin imza toplandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile park yasağının bulunduğu bölgelere park eden araçlar artık belli şartları taşımıyorsa çekilemeyecek. Ancak Ataköy'de yaşayan vatandaşlar araçların sürekli olarak apartmanlarının önlerinden çekilmesinden şikayetçi. Öyle ki mahalle muhtarına bu konuya ilişkin başvuranların sayısı oldukça fazla. Ataköy Mahallesi 7-8-9-10. Kısım Muhtarı Aylin Keserkaya gelen şikayetler üzerine, Ataköy Yediemin Otoparkı'nın kapatılması için imza kampanyası başlattı. Kampanyaya 15 günde 4 bin imza toplandı. Vatandaşlar araçlarının bir hafta arayla defalarca çekildiğini, artık araçlarını park etmeye korkar hale geldiklerini belirtiyor.

"EVİMİZE PAKET ÇIKARMAYA KORKAR HALE GELDİK"

Bir hafta arayla iki defa aracının evinin önünden çekildiğini belirten Ümit Akbulut, "Son 8 aydır sürekli araç çekilmesi söz konusu olmaya başladı burada. Olur olmadık yerden araçlarımız çekilmeye başladı. Daha önce park ettiğimiz yerlere araçlarımızı bırakamaz hale geldik. Evimize bir paket çıkarmaya korkar hale geldik. Alışverişe gittiğimiz zaman 'Acaba aracımızı yerinde bulabilecek miyiz?' bilemez olduk. İki kere 1 hafta arayla aracım çekildi. İkinci çekildiğinde otoparka gittim. 'Aracım usulsüz çekildi ben otopark parası vermek istemiyorum' dedim. Kabul etmediler" dedi.

"GECE SAAT 3'TE ÇEKMİŞLER ARABAMI"

67 yaşındaki Kezban Öztürk ise üzerinde otopark ücretini ödeyecek para olmaması sebebiyle doktor randevusunu kaçırdığını ve bu sebepten mağdur olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Otopark sorunumuz var. Araçlarımızı trafik kurallarını ihlal etmeden müsait yerlere park etmeye çalışıyoruz. Ama sabah uyandığımızda park ettiğimiz yerde aracımız yok. Dün doktora gidecektim. Akşam aracımı park ettim sabah randevuya gitmek için uyandığımda aracım yerinde yoktu. Aracımı almak için otopark gittim. Üzerimde 90 lira vardı. 'Doktora gideceğim arabayı verin' dedim vermediler. Ben de çıkaracağım arabayı diye ısrar ettim. Polis çağırdılar. Ben 67 yaşındayım. Bilmeden kuralları ihlal etmiş olabilirim belki ama bu park cezasında hiçbir kuralı ihlal etmedim. 4 bin imza toplandı. Burada araba avcılığına çıkmış bir mekanizma var. Gece saat 3'te çekmişler benim arabamı. O saatte mesai mi olur" diye konuştu.

"YEDİEMİN OTOPARKI AÇILDIĞINDAN BERİ İŞ İYİCE ÇIĞIRINDAN ÇIKTI"

Çok sayıda mahalle sakini tarafından konuya ilişkin şikayet aldığını belirten Ataköy Mahallesi 7-8-9-10. Kısım Muhtarı Aylin Keserkaya ise imza kampanyası başlattı. Kampanyaya 15 günde 4 bin imzanın toplandığını söyleyen Keserkaya, "Yediemin otoparkı açıldığından beri iş iyice çığırından çıktı. Mahalle sakinlerine o otoparkta çok kötü bir tavır sergileniyormuş. Dolayısıyla o otoparkın buradan kaldırılması ve usulsüz çekilmelere son verilmesi için bir imza kampanyası başlattım. 15 günde 4 bin imza topladım. Bunları gerekli mercilere ulaştıracağım" dedi.

"PARK YASAĞINI İHLAL EDEN HER ARAÇ BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILMAZ"

Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelde ile park yasağına uymayan sürücülere, trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği durumlarda yalnızca para cezası verilmesi ve araçlarının otoparklara çekilmemesi istendi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Sadece park yasağını ihlal etmiş araca hem park cezası yazıp hem oradan kaldırıp götürmek bir kabahate iki ceza uygulamak oluyor" dedi. Ağaoğlu, "Park yasağını ihlal eden her araç bulunduğu yerden kaldırılmaz. Kaldırılması için bir sebep olmalı. Yaya geçidinde, engelli rampasında, kamuya açık binaların giriş çıkışını etkiliyorsa kaldırılır. Park cezası ödenecek ancak, çekici ücreti, otopark ücreti, arabasını aramak için sarf ettiği mesai haksız bir uygulama oluyor" şeklinde konuştu.

OTOPARKA ÖDENEN BEDEL DEVLETE ÖDENEN BİR ÜCRET DEĞİLDİR

Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Çekilmesi gerekmeyen yerden araç çekildiğinde tüketici park yasağı varsa ücretinin ödeyecek ama o çekici ücreti ve haksız yere yansıtılan otopark ücretinin iadesi için de bulunduğu yerin tüketici hakem heyetine başvurarak o makbuzdaki firmadan bedelin iadesine karar verilmesini talep edebilir. Park cezası ayrı, çekici ayrı bir konu. Park yasağına uymayanın aracı çekilmez. Otoparklar adeta araçları rehin tutuyor. Vatandaşın kendi mülkü olan araç kendisine teslim edilmiyor. Hangi hukuki dayanakla yaptıklarını sorduğumda cevap alamadım. Ne çekiciye ödenen bedel, ne de otoparka ödenen bedel devlete ödenen bir ücret değildir. Bir vakfa ait iktisadi işletme yani bir tacire ödenen paradır. Haksız yere ödendiğini düşünen tüketiciler de tüketici hakem heyetine başvurabilir"

Görüntü Dökümü

-Vatandaş röportajı

-Toplanan imzalar

-Çekilen araçlardan detaylar

-Otoparktan detaylar

-Genel ve detay

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12- KOZMETİK ÜRÜNÜ YÜKLÜ KAMYONU ÇALAN ŞÜPHELİLERİ JANDARMA YAKALADI

İSTANBUL, İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri içinde piyasa değeri 400 bin lira olan kozmetik malzemesi yüklü kamyoneti çalan şüphelileri ve şüphelilerle iş birliği yapan kamyon şoförünü yakaladı. Kozmetik malzemeleri firmaya teslim edilirken, aralarında kamyon şoförünün de olduğu 4 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ünlü bir kozmetik firmasına ait malzemeleri taşıyan aracın Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde bulunan dinlenme tesisinden çalındığı bilgisini aldı. Ekipler olay yerindeki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede çalınan araç Göktürk mevkiinde içi boşaltılmış ve terk edilmiş halde bulundu.

Çalınan aracın şoförü U.G.'nin çelişkili ifadelerinden şüphelenen Jandarma ekipleri olayla ilgili daha kapsamlı araştırma yaptı. Tek tek incelenen yüzlerce kamera görüntüsü ve yapılan araştırmalar sonucunda araç şoförü U.G. ve arkadaşı M.Z.'nin hırsızlık olayını birlikte planladıkları ortaya çıktı. U.G.'nin mola vereceği dinlenme tesisini arkadaşına bildirdiği, aracın anahtarını üzerinde bırakarak tesise girdiği, hırsızlık olayının gerçekleşmesinin ardından da Jandarma ekiplerine haber vererek aracının çalındığını ihbar ettiği ortaya çıktı.

BAŞKA BİR KAMYONA YÜKLENMİŞ

Gözaltına alınan U.G. ve M.Z.'nin ifadeleri ve elde edilen bilgiler doğrultusunda çalınan araçtaki malzemelerin başka bir kamyona yüklenerek, Kocaeli ili Darıca mevkiinde bulunan bir depoya indirildiği belirlendi.

Söz konusu adreste arama yapan ekipler; malzemelerin Y.A. ve C.Ç. isimli şüpheliler tarafından Jandarma ekiplerine yakalanmamak için ikinci kez başka bir depoya götürüldüğünü anladı.

PİYASA DEĞERİ 400 BİN TL

Yine güvenlik kamera görüntülerinin detaylı incelenmesinin ardından Y.A. ve C,Ç.'nin çalıntı malları önce Tuzla'ya getirdiği, burada başka bir araca yükleyerek Ümraniye'ye götürdüğü, Ümraniye'de tekrar başka bir araca yükleyerek Küçükyalı'da bulunan ve 2. el eşya satan bir firmanın deposuna indirdikleri tespit edildi. Şüpheliler, yakalanmamak için sürekli adres ve araç değiştirdi ancak Jandarma ekiplerinden kaçamadı. Küçükyalı'daki depoya baskın düzenleyen ekipler hırsızları yakaladı. Depoda yapılan aramalarda; kozmetik firmasına ait malların tamamı ele geçirildi. Piyasa değeri 400 bin TL olan malzemeler firmaya teslim edilirken, yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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(JANDARMA KAMERASI)

Güvenlik kamerası görüntüleri

Ele geçirilenlerin görüntüsü

Şüphelilerin görüntüsü

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13- GİYSİ KUMBARASINI AKIL ALMAZ YÖNTEMLE BOŞALTTI; O ANLAR KAMERADA

İSTANBUL DHA

Üsküdar'da bir kadın, ihtiyaç sahipleri için konulan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'ndaki eşyaları çuvala doldurarak götürdü. Akıl almaz bir yöntem kullanan kadın, daracık kapaktan kumbaranın içine bir çocuk geçirdi. İçerideki çocuğun koyduğu eşyaları kadın kapaktan alarak çuvala yerleştirdi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan olay Üsküdar'da geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

Görüntülerde, bir kadının, Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'nın kapağını açarak, oradaki eşyaları çuvala doldurduğu görülüyor. Kadın doldururken elinde dürüm olan bir çocuk, çuvalın ağzını tutuyor. Kadın kapaktan sürekli olarak eşya alırken son olarak kapaktan çocuk çıkıyor. Kadın çocuğu kucaklayarak indiriyor. Ardından iki çocuğun yardımıyla eşya dolu çuvalı sırtına alıyor. Kadın önde iki çocuk arkasında olay yerinden ayrılıyorlar.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntüleri

-olay anları