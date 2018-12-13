İstanbul Bülteni -3

13 Aralık 2018 Perşembe 13:17



13 Aralık 2018 Perşembe 13:17

1- KILIÇDAROĞLU, EKREM İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜHaber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHAYerel seçim yaklaşırken sürpriz bir görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul adayı olacağı konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Görüşme İmamoğlu'nun evinde gerçekleşti. Saat 11.30 sıralarında başladığı belirtilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.Görüntü Dökümü:------------İmamoğlu'nun evinden görüntüler-Kılıçdaroğlu'nun çıkışı13.12.2018 - 11.58 - Haber Kodu : 18121311413.12.2018 - 11.59 - Haber Kodu : 181213115=====================2- ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN NEFES KESEN TATBİKAT (2)Çağatay KENARLI, Harun UYANIK, Can EROK/İSTANBUL, İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını gösteren tatbikat yaptı. Gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikata İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 300 polis katıldı. Operasyona polis helikopterleri, zodyak botlar, Ejder ve Kirpi tipi araçları ile Özel Harekat köpeği 'Hektor' da destek verdi.Eğitim tatbikatına Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Haydar Karsavuranoğlu, Eğitim Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Güntekin, Özel Harekat Şube Müdürü Kadri Gençkaya ve Havacılık Şube Müdürü Mehmet Tok ile çok sayıda emniyet müdür yardımcısı katıldı.2018'TE BİN 431 OPERASYONİstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonel şubelere 2018 yılının Aralık ayına kadar verdiği desteklerle birlikte bin 431 operasyona katıldı. Emniyet birimlerinin özellikle çatışma tehlikesi içeren operasyonlarındaki en önemli gücü olan Özel Harekat polisleri yıl boyunca eğitimleri aralıksız olarak sürdürüyor.İŞTE O EĞİTİMLERDEN BAZILARIÖzel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin 2018 yılında aldığı eğitimlerin şu şekilde olduğu öğrenildi. Eğitimlerde uçak operasyonu tatbikatı, gemi Operasyonu tatbikatı, helikopterle takviye kuvvetlerinin araziye indirilmesi, hava destekli keşif ve gözleme faaliyetleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli kurbağa adamların zodyak botlardardan göle atlaması ve suda ilerleyerek hedef noktadan çıkması, arazide bulunan şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınması, yakın savunma eğitimleri, silahlı şüpheliyi ekisiz hale getirme, canlı bomba olduğu varsayılan şüphelinin Özel Harekat polisleri ve Özel Harekat köpeği 'Hektor' ile etkisiz hale getirilmesi, otobüs operasyonu, Ejder ve Kirpi tipi zırhlı araçlarla hedef atışları yapıldı.Görüntü Dökümü:------------Tatbikattan genel görüntü-Zodyak bottan görüntü-Helikopter görüntüsü-Helikopterden polislerin inme anı-Sis bombalarından görüntü-Keskin nişancılardan görüntü-Polislerin savunma eğitimleri-Silahlı şahısları etkisiz hale getirme eğitimleri-Otobüsdeki rehineleri kurtarma oparasyonu-Kirpi ve ejderlerin ateş etmesi-Emniyer müdürlerinden detay-Kurban kesilmesi-Dua edilmesi13.12.2018 - 11.42 - Haber Kodu : 18121310813.12.2018 - 11.55 - Haber Kodu : 181213113===========================(Geniş haber)3- KONGOLU KADIN 13 BİN METREDE DOĞURDUEnver ALAS/ İSTANBUL, TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Libreville (Gabon) - İstanbul uçağında seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu yolcu Musuamba Mıchoukayembe, uçak havalandıktan 3 saat sonra Nijer havası üzerinde doğum yaptı. Sağlık durumu iyi olan anne ve bebeği, uçağın İstanbul'a inişinin ardından hastaneye götürüldü. 13 bin metrede dünyaya gözlerini açan erkek bebeğe 'Bennel' adı verildi. Uçağın kokpit ve kabin ekibi doğum sırasında büyük heyecan yaşadı. Kabin amiri Fatma Akyüz, "Uçağa 144 yolcumuzla bindik, 145 yolcu ile indik. Bizim için güzel bir anı oldu" dedi.THY'nin Kinshasha-Libreville (Gabon)-İstanbul seferini yapan TK - 589 sayılı uçağı, aralarında 9 aylık hamile olan Musuamba Mıchoukayembe ile eşi Kayoka Renemukadı Mıchoukayembe'nin de olduğu 144 yolcusuyla 02.25'de havalandı. Kalkıştan 3 saat sonra uçak Nijer hava sahasındayken, Demokratik Kongolu kadının doğum sancıları tuttu. Doğumun başlaması üzerine yanında oturan ve aynı zamanda doktor olan eşi ile kabin ekibi hemen hazırlıklara başladı. Uçağın arka tarafındaki alan 'izole' edildi. Mıchoukayembe, diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ailesi bebeğe 'Bennel' adını verdi.İNİŞ İÇİN KULEDEN ÖNCELİK İSTENDİBebeğin ve annenin sağlıklı olması üzerine uçağın kaptan pilotu uçuşa devam etme kararı aldı. Türk hava sahasına girilmesinin ardından Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçen kaptan pilot, iniş için öncelik ve uçağın altına da doktor ve ambulans istedi.THY'nin uçağı saat 10.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Uçaktan ilk olarak doğum yapan anne, kucağındaki bebeğiyle indi. Sağlık ekiplerinin refakatinde ambulansa binen Kongolu aile Yeşilköy'de bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Uçaktan inen baba Mıchoukayembe'nin oldukça heyecanlı olduğu görüldü, bir yandan da tebrikleri kabul etti. Demokratik Kongolu aile'nin İstanbul'a indikten sonra da yine THY'nin tarifeli seferiyle ABD'ye gidecekleri öğrenildi.KABİN VE KOKPİT EKİBİ BÜYÜK HEYECAN YAŞADIUçağın kaptan pilotu Alper Akkaya, Libreville'den kalkıştan 3 saat sonra meydana gelen doğuma ilişkin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akkaya, "Türkiye saatine göre 05.25'de Nijer hava sahası üzerindeyken, kabin amirimizin ikazıyla uçakta hamile yolcunun olduğunu ve doğum olayının yaşandığı bize iletildi. Amirimizin liderliğinde kabin ekibi gerekli koordinasyonu kurarak, sağlıklı bir şekilde bebek dünyaya geldi. Şansımıza babası da doktormuş; bizlere yardımı çok oldu" dedi.KAPTAN PİLOT: DOĞUMDAN SONRA 4 SAAT DAHA UÇTUKTürkiye hava sahasına girişiyle kule ile irtibata geçtiklerini ve iniş için öncelik istediklerini aktaran Akkaya, "Ambulans ve doktor talep ettik. Bu güzel hadiseyi sağlıklı bir şekilde tamamladık. Sağlıklı bir doğum olmasaydı talimatlara göre başka havalimanına divert (yönlendirme) edecektik. Ancak sağlıklı olduğu için yaklaşık 4 saatlik uçuşumuza devam ettik" diye konuştu.KABİN AMİRİ: UÇAĞA 144 YOLCUMUZLA BİNDİK, 145 YOLCU İLE İNDİKDoğumun kendileri için büyük sürpriz olduğunu ve büyük bir heyecan yaşadıklarını belirten Kabin Amiri Fatma Akyüz ise uçağın içinde doğum sırasında yaşananlarla ilgili şunları söyledi:"Uçağın kalkışının üzerinden 3 saat geçmişti. Birinci servisimiz bitmek üzereydi. Arkadaşlarıma yardım için arkaya gitmeye çalışırken, biri 'bebek geliyor' dedi. Bir anda kendimizi uçağın arka tarafında bebek ile bulduk. Bir anda gelişti olay. Ekip olarak bu tür olaylar için gerekli eğitimleri almıştık. Uçağın arka tarafını hazırladık. Doğum ayakta gerçekleşti. Doktor eşi de bize çok yardımcı oldu. Göbek bağı kesildikten sonra bebeği temizledik. Bütün sevgimizi ve olanaklarımızı aileye sunduk. Uçağa 144 yolcumuzla bindik, 145 yolcu ile indik. Bizim için güzel bir anı oldu."Fatma Akyüz, "Uçağa bindiğinde hamile olduğunu bize söylememişti. Sürpriz oldu. Doğumun 9'uncu ayında olduğunu öğrendik. Ayın 23'ünde bekleniyormuş ancak bebek erken geldi. Diğer yolculardan arka tarafta olanlar doğuma şahit oldu. Onlar da gülümseyerek ve şaşkınlıkla hepimizi izlediler.GEÇEN YIL GİNE-İSTANBUL UÇAĞINDA DOĞUM OLMUŞTUGeçen yıl Nisan ayında da Türk Hava Yolları'nın TK538 sefer sayılı Gine - İstanbul uçağında seyahat eden Gine asıllı Fransız uyruklu hamile yolcu Diaby Nafi de uçakta doğum yapmış, bebeğin adı Kadiju olmuştu.Görüntü Dökümü----------------Uçağın park pozisyonuna yanaşması-Uçağın altında bekleyen ambulans-Sağlık ekiplerinin uçağa girişi-Doğum yapan kadının uçaktan inişi-Kucağında bebeğiyle ambulansa gidişi-Doktor eşinin ambulansa binişi-Bebeğin kameralara gösterilmesi-Ambulansın aprondan hareket etmesi-Uçaktan inen diğer yolcular-Bazı yolcuların ambulans içindeki aileye sevgi gösterisi-Uçağın kaptan pilotu ile röp-Kabin amiri Fatma Akyüz'ün açıklamaları-Kabin ekibinin yaşadıklarını anlatması-Uçuş sırasında doğum sonrası çekilen bebeğin görüntüleri-Kabin ekibinin bebek ile fotoğrafları-Genel ve detaylar13.12.2018 - 11.30 Haber Kodu : 18121310113.12.2018 - 10.14 - Haber Kodu : 18121305813.12.2018 - 10.12 - Haber Kodu : 181213057============================4- TÜRK HAVA SAHASI VEYA TÜRK UÇAĞINDA 6'INCI DOĞUM OLDUGökhan ARTAN/İSTANBUL,Türk Hava Yolları'nın Libreville (Gabon) - İstanbul uçağında seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu hamile yolcu Musuamba Mıchoukayembe, uçak 13 bin metredeyken doğum yaparken Türkiye hava sahasında veya Türk uçağında son 28 yılda 6 doğum olayı meydana geldi.EN SON GEÇTİĞİMİZ YIL DOĞUM OLAYI YAŞANDITürk Hava Yolları'nın 7 Nisan 2017 tarihindeki Gine-Burkina Faso-İstanbul seferini yapan uçağında Gine asıllı Fransız vatandaşı Diaby Nafi, 13 bin metre yükseklikte kabin ekibinin yardımıyla bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Bebeğe Kadiju adı verilmiştiPEGASUS UÇAĞINDA DOĞURDUPegasus Havayolları'nın 16 Eylül 2016 yılında İstanbul -Stockholm seferini yapan uçağında Suriyeli bir kadın yolcu doğum sancıları başlayınca kabin memurları harekete geçti.Uçağın inişine kısa bir süre kala gerçekleşen doğumda Suriyeli yolcu,erkek bir çocuk dünyaya getirdi.THY UÇAĞINDA DOĞAN ERKAN GELDİ DÜNYADA TEK ÖRNEĞİTürk Hava Yolları uçağında doğup aynı havayolu şirketinde çalışan tek kişi ise Erkan Geldi. Almanya'da çalışan Manisalı Kemal Geldi ile evli olan Fatma Geldi 9 Eylül 1990'da bindiği Türk Hava Yolları'nın İzmir-Frankfurt seferini yapan Boeing 727 tipi uçağında doğum sancılarına yakalandı. Kaptan pilotluğunu Erkan Süzer'in yaptığı uçağın ön bölümü Fatma Geldi için boşaltıldı. Yolcular arasında bulunan yeni mezun bir jinekolog da doğuma yardımcı oldu. 2 kilo 600 kilo ağırlığında dünyaya gelen bebeğe aile uçağın kaptan pilotu Erkan Süzer'in adını koydu. Erkan Geldi, Almanya'da liseyi bitirdikten sonra Balıkesir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'nden mezun oldu. 28 yaşındaki Erkan Geldi bir süredir THY'de kabin memuru olarak çalışıyor.ANTALYA'DAN DÖNERKEN DOĞUM YAPTI16 Temmuz 2000'de tatil için geldiği Antalya'dan Nünberg kentine dönüş için bindiği THY ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçakla seyahat eden Alman Stefanie Eiser'in doğum sancısı tuttu. Doktorun ve mürettebatın yardımıyla Stefanie Eiser, Türk hava sahasında 8 bin metre yükseklikte bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Uçuş ekibi bebeğe 'Jasmine' adını verdi.Uçak Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.Jasmine şu an 18 yaşında ve geçtiğimiz günlerde 18 yıl önce dünyaya geldiği uçuşun Kaptan pilotu Hasan Tatar ile tekrar uçmuştu.Eiser'e, 18'inci doğum günü nedeniyle Türkiye'de hafta sonu tatili hediye edilmişti.UÇAK ATATÜRK HAVALİMANI'NA ACİL İNİŞ YAPMIŞTI4 Eylül 2003'te Alman LTU Havayolları'nın Köln-İstanbul seferini yapan Airbus 320 tipi yolcu uçağında, 21 yaşındaki Polonyalı Anjelika Maria Micun'un doğum sancıları başladı. Uçak Türk hava sahası üzerindeyken Micun, bazı kadın yolcular ile hosteslerin yardımıyla 9 bin metre yükseklikte bir kız çocuğu doğurdu. Uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.HAMİLELİKTE UÇAKLA SEYAHAT28. haftalarını (7 ay) doldurmamış olan hamile yolculardan, uçak yolculukları öncesinde herhangi bir rapor istenmiyor. Hamileler, 28. haftanın başından 35. haftanın sonuna kadar ise doktorlarından aldıkları "Uçakla seyahatinde sakınca yokturö raporuyla uçabiliyor. 36. hafta ve sonrasında ise doktor raporu olsa dahi hamile yolcuların seyahatine izin verilmiyor.===========================5- İSTANBUL'DA DÜN KAR BUGÜN GÜNEŞİstanbul DHAİstanbul'da günlerdir etkili olan olumsuz hava koşulları yerini güneşe bıraktı.İstanbul'da son günlerde etkili olan kötü hava koşulları bugün yerini güneşe bıraktı. Kar yağışı sonrası hava sıcaklığı 9 derece oldu. Bulutsuz gökyüzü ve güneş etkili olurken hava sıcaklığının gün boyu aynı seviyede devam etmesi bekleniyor. Yarın Marmara, Ege ve Akdeniz'de yağmur beklenirken İç ve Doğu Anadolu'da ise kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Hafta sonu ise cumartesi Marmara bölgesi haricinde güneşli hava beklenirken Pazar günü ise Ege ve Akdeniz'de yağmurun etkili olması bekleniyor.Görüntü Dökümü:-----------Gökyüzü-Trafikten görüntü-Yürüyenler-Güneşten görüntü-Detaylar13.12.2018 - 11.32 - Haber Kodu : 181213103