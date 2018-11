İstanbul Bülteni - 4

29 Kasım 2018 Perşembe 16:56



29 Kasım 2018 Perşembe 16:56

1- VİYADÜK ENKAZINDA ÖLEN İŞÇİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHAKocaeli Gebze'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadükte meydana gelen çökmede enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Öztürk Yılmaz, Ihlamurkuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün saat 11.00 sıralarında 7 nolu viyadükte meydana gelen çökmede enkaz altında kalan 3 işçi hayatını kaybetmiş, bir işçi ise sağ olarak kurtulmuştu. Hayatını kaybeden işçilerden Öztürk Yılmaz cenazesi adlı tıp kurumundaki işlemlerin ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Camii'ne getirildi. Dua eve helallik alınmasını ardından ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu mezarlığında toprağa verildi.Görüntü Dökümü:--------------------Cenazenin görüntüsü-Cenazeye gelenlerden görüntü-Dua ve helallik alınması-Cenaze namazının kılınması-Genel ve detay görüntüler29.11.2018 - 16.39 Haber Kodu : 181129188=======================2- KANDİLLİ RASATHANESİ: İSTANBUL'DA KIŞ ILIK GEÇECEKAdil Tek: İstanbul'da bu yıl kar ihtimali düşük. İstanbul ile birlikte Türkiye'nin batı bölgeleri ılık ve yağışlı bir kış geçirecek.Tansu Edip GÖKBUDAK/Harun UYANIK/İSTANBUL,BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul'da bu yıl kış aylarının ılık geçeceğini söyledi. Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydeden Tek, "Bu durum kar yağışı ihtimalinin çok az olduğunu gösteriyor. İstanbul ile birlikte Türkiye'nin batı bölgeleri ılık ve yağışlı bir kış geçirecek" dedi.MEVSİM NORMALİNİN ÜZERİNDEİstanbul'da son günlerde meydana gelen yoğun yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, bu yıl İstanbul'da kuraklık sorunu olmayacağını, fakat kar yağışı ihtimalinin de çok düşük olduğunu söyledi.Adil Tek, inceledikleri verilere göre bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde olduğunu söyleyerek, "Ocak, Şubat ve Mart ayı en soğuk aylardır. Fakat bu aylarda sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olması yağışların daha çok yağmur şeklinde olacağını gösteriyor. Orta Akdeniz'den gelecek olan yağışlı sistemler daha fazla olacak" dedi.ANTALYA'YA SEL UYARISIAdil Tek, yağışların İstanbul'da bugün de devam edeceğini söyleyerek, "İstanbul'la birlikte Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'de devam eden yağışlar var. Yağışlı sistem yurdun orta ve doğu kesimlerine kayacak. Gece saatlerinde Akdeniz ve Antalya'da kuvvetli yağışlar olacak. Buralar için sel ve su baskınları riski devam ediyor" diye konuştu.EN SOĞUK BÖLGE MARMARAİstanbul ve Marmara'da hafta sonundan itibaren yağışların etkisini tamamen kaybedeceğini belirten Tek, "Aslında yurt genelinde en soğuk bölge Marmara Bölgesi. Gün içerisinde İstanbul'da sıcaklıklar 5 derecelere kadar düştü. Önceki günlere kıyasladığımızda bu 10 derecelik bir düşüşe karşılık geliyor. Hava yavaş yavaş Marmara ile birlikte bölgeyi terk etmeye başlayacak. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar tamamen yükselmeye başlayacak. Sisli ve puslu günler bizi bekliyor" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:-------------------Adil Tek ile röportaj-Adil Tek'in DHA muhabirine harita üzerinden verileri göstermesi-Meteoroloji projeksiyonunun görüntüsü29.11.2018 - 16.20 Haber Kodu : 181129176=======================3- ŞİLE VE KARABURUN SAHİLİNDE DEV DALGALARNurcan KIRCALI - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,Karadeniz'deki fırtınayla oluşan dev dalgalar Karaburun ve Şile'de kıyıyı dövüyor. Karadeniz'de oluşan karalara vuran dev dalgalar, Şile'de zaman zaman balıkçı barınağını da aşarak balıkçı limanının içine kadar taştı. Gece saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle balıkçılar da ava çıkmadı. Teknelerde kalan personel şiddetli rüzgara rağmen balık ağlarının bakımı, akaryakıt ikmali, genel tekne bakımı yaptı. Arnavutköy'e bağlı Karaburu'nda da yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtınayla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıyı dövdü.Görüntü dökümü:-----------------Şile ve Karaburun'dan görüntüler-Dalgaların görüntüsü-Dev dalgalar-Balıkçılardan detaylar-Kıyılardan görüntü-Genel ve detaylar29.11.2018 - 16.07 Haber Kodu : 18112917129.11.2018 - 16.05 Haber Kodu : 181129168============================4-(GENİŞ HABER) ESENYURT'TAKİ CİNAYETTE SALDIRGAN ORTAĞI ÇIKTIHaber-Kamera: Ersan SAN- Alper KORKMAZ/İSTANBUL,Esenyurt'da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında taksi durağı sahibi silahlı saldırıya uğradı. Lüks otomobille kaçan saldırgan polisin çalışması sonucu gözaltına alındı. Ortağı olduğu öğrenilen Uğur S., "50 bin TL alacağım vardı. Tepki verince de öldürdümö dediği öğrenildi.Esenyurt Koza Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinin otoparkında meydana gelen olayda, bir taksi durağının sahibi olan Yusuf Yılmaz, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.Cinayetin ardından çalışmalara başlayan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada cinayeti ortağı Uğur S.,'nin yaptığını belirledi. Yapılan operasyonla S., gözaltına alındı.Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Uğur S., "Yusuf'dan 50 bin TL alacağım vardı. Onu istedim. Bana karşı çıktı. Tartışmaya başladık. Bunun üzerine silahımı çıkararak ateş etmeye başladım" dediği öğrenildi.Görüntü dökümü:---------------Olay yeri-Polis ekipleri-Olay yeri inceleme polisleri-Taksi durağından görüntü-Genel ve detaylar29.11.2018 - 15.05Haber Kodu : 18112914129.11.2018 - 14.14 Haber Kodu : 181129111=======================5-FUAT OKTAY: DÖVİZ KURU MANİPÜLASYONUNDAN KORUNMAK İÇİN YERLİ VE MİLLİ PARA BİRİMİZİ KULLANMALIYIZ*Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:"Aramızdaki ticarette milli para birimini kullanmanın yolunu da azami bir şekilde aramalıyız. Döviz kuru manipülasyonlarından korunmak için yerli ve milli para birimimizi kullanmaktan başka çaremiz yoktur""Bizlerin gayretleriyle, İslam toplumu dışarıdan dayatılan tüm sorunlara rağmen dirayetini koruyarak dimdik ayakta kalmaya devam edecektir""İslam ülkeleri olarak, e-devlet sisteminin geliştirilmesine yönelik yoğun bir çalışma içinde olmamız ve işbirliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun için İSEDAK'ın en doğru platform olduğuna inanıyorum""Müslümanlara yönelik İslam karşıtlığı ve ayrımcılık vakaları tüm dünyada artış göstermektedir. Bu gidişata dur demek bizlerin sorumluluğudur ve bu boynumuzun borcudur""Bizlerin gayretleriyle, İslam toplumu dışarıdan dayatılan tüm sorunlara rağmen dirayetini koruyarak dimdik ayakta kalmaya devam edecektir"Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK/ İdris TİFTİKÇİ -Can EROK, İSTANBULİslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin toplantısının kapanış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Aramızdaki ticarette milli para birimini kullanmanın yolunu da azami bir şekilde aramalıyız.Döviz kuru manipülasyonlarından korunmak için yerli ve milli para birimimizi kullanmaktan başka çaremiz yoktur" dedi.İstanbul Kongre Merkezi'nde bu yıl 34'üncüsü yapılan toplantıda, salondaki katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasına toplantıya katılan tüm üye ülke heyetlerine, uluslar arası kuruluş temsilcileri ve panelistlere teşekkür ederek başladı. 2017 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin küresel ticaretteki payı yüzde 9 buçuk olduğunu belirten Oktay, "İslam İşbirliği Teşkilatı coğrafyasının dünya nüfusunun yüzde 23'ü civarında olduğunu düşünürsek, dünya ticaretinden aldığımız payın oldukça düşük kaldığı aşikardır. Bununla beraber, 2017 yılı itibarıyla yüksek beceri ve teknoloji ağırlıklı ürünlerin İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin mal ihracatındaki payı yüzde 44 olarak gerçekleşmiştir. Bu son derece sevindirici bir gelişmedir. Fakat küresel üretim ve ticaretten daha fazla pay alabilmek ve geçmiş kayıplarımızı telafi edebilmek için bu göstergelerin çok daha üzerine çıkmamız elzemdir" ifadelerini kullandı."MÜSLÜMANLAR DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA ZOR ŞARTLAR ALTINDAöOktay, "Suriye'de, Yemen'de, Libya'da ve Filistin'de oluk oluk Müslüman kanı dökülmekte, dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlar zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Müslümanlar arasında çatışmalar körüklenerek birliğimiz, beraberliğimiz, her anlamda zenginliğimiz ve istikbalimiz hedef alınmakta, İslam ülkeleri içeriden çökertilmeye çalışılmaktadır. Bir taraftan karanlık güçlerin maşası olan terör örgütlerinin isimleri İslam ile yan yana telaffuz edilirken diğer yandan Müslümanlara yönelik İslam karşıtlığı ve ayrımcılık vakaları tüm dünyada artış göstermektedir. Bu gidişata dur demek bizlerin sorumluluğudur ve bu boynumuzun borcudur. Müslümanların karşılaştığı her türlü yanlışa karşı birlikte, kardeşçe mücadele etmeliyiz Bu mücadeleye yarını beklemeden bugünden başlamalıyız. Bizlerin gayretleriyle, İslam toplumu dışarıdan dayatılan tüm sorunlara rağmen dirayetini koruyarak dimdik ayakta kalmaya devam edecektir." dedi."DÖVİZ KURU MANİPÜLASYONUNDAN KORUNMAK İÇİN YERLİ VE MİLLİ PARA BİRİMİZİ KULLANMALIYIZ"Oktay, "İslam dünyasını daha güçlü bir ekonomiye ulaştırmak ve müreffeh bir geleceğe taşımak ulaştırmak amacıyla İSEDAK gibi önemli mekanizmaları daha etkin şekilde kullanmalıyız. Bu çerçevede, İSEDAK bünyesinde, üye devletler arasında ticareti geliştirmek için, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemini biran önce hayata geçirmeliyiz. Bunu yaparken de Cumhurbaşkanımızın dediği gibi aramızdaki ticarette milli para birimini kullanmanın yolunu da azami bir şekilde aramalıyız. Döviz kuru manipülasyonlarından korunmak için yerli ve milli para birimimizi kullanmaktan başka çaremiz yoktur. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin doğrudan yabancı yatırımlardaki payı 2010 yılında yüzde 10,2 seviyesindeyken, 2016 yılında yüzde 5,3'e düşmüştür.Bu pay, 2017 yılında yüzde 7,4'e yükselmiş olsa da potansiyelimizin oldukça gerisindedir" ifadelerini kullandı."BİRÇOK ALANDA ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK"34'üncüsü yapılan İSEDAK toplantısında ticaret, ulaştırma ve iletişim, turizm, tarım, mali işbirliği ve yoksulluğun azaltılması gibi temel işbirliği alanlarda önemli kararlar alındığını belirten Oktay, "Tüm İslam coğrafyasını kapsayan ilk çok taraflı ticaret anlaşması olan "İİT Tercihli Ticaret Sistemi'nin yürürlüğe girmesi için nihai aşamaya ulaştık. İstanbul'da kurulacak olan İİT Tahkim Merkezi'ne dönük çalışmaları son aşamaya getirdik. Merkezin 2019 yılında faaliyete geçmesi beklenmektedir. İslam ülkeleri arasında bir ticari istihbarat merkezinin kurulmasına yönelik olarak SESRIC ve İslam Kalkınma Bankası bünyesinde bir programın başlatılmasını kararlaştırdık. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumunun kurulmasını onayladık ve İSEDAK Altın Borsası ve İSEDAK Gayrimenkul Kıymetler Borsası Projelerinin hayata geçirilmesine dönük çabalara ivme kazandırılmasına karar verdik." şeklinde konuştu."İSLAM ÜLKELERİ OLARAK E-DEVLET SİSTEMİNİ GELİŞTİRMELİYİZ"Yaşadığımız çağın bilgi çağı olduğunu belirten Oktay,öBu teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için üye ülke hükümetleri olarak, bizler öncülük etmeliyiz ve gerekli adımları zamanlıca atmalıyız. Hepimizin bildiği gibi, bu hedefe ulaşmadaki en faydalı araçlardan birisi de e-devlet sistemi dijital dönüşümüdür. E-devlet dijital dönüşüm uygulamaları ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük modernizasyonu konularında da kritik öneme sahiptir. E-devlet sistemleri, bürokrasiyi azaltmakta, kamu hizmetlerini etkinleştirmekte ve verimliliği arttırmaktadır. Ancak, Birleşmiş Milletlerin e-devlet performans istatistiklerine bakıldığında, İslam Ülkeleri olarak ne yazık ki parlak bir performansa sahip olmadığımızı görülmektedir. Birleşmiş Milletlerin e-devlet gelişmişliği sıralamasında önde gelen ilk yirmi ülke arasında hiçbir İslam ülkesi bulunmamaktadır. İlk 40 ülke arasında ise yalnızca 3 üye ülkemiz yer alıyor. Bu nedenle, İslam ülkeleri olarak, e-devlet sisteminin geliştirilmesine yönelik yoğun bir çalışma içinde olmamız ve işbirliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun için İSEDAK'ın en doğru platform olduğuna inanıyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasının devamında şu şekilde konuştu: "Gelecek yıl gerçekleşecek olan İSEDAK Bakanlar Oturumunda "İslam Ülkelerinde Sürdürülebilir Gıda Sistemleriö konusunun ele alınacak olmasını çok isabetli buluyorum. Bunun da İslam Dünyası için yerinde ve zamanında ele alınan bir konu olduğunu düşünüyorum"Görüntü dökümü:-------------------------Fuat Oktay'ın salona girişi-Oktay'ın katılımcıları selamlaması-Katılımcılardan ayrıntı-Fuat Oktay'ın konuşması-Fuat Oktay'ın katılımcıları selamlaması29.11.2018 - 16.46 Haber Kodu : 181129190====================(röportajla yeniden)6- PENDİK'TE 500 BİN LİRALIK GASP KAMERADAOLAY ANINI ANLATTIHaber: Cemil ÖZDEMİR - Cengiz ÇOBAN- İSTANBUL DHAPendik'te 500 bin liralık gasp güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Olay Pendik Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Bir firmada satın alma müdürü olarak görev yapan Şükrü Heybetli, bankadan 500 bin liralık çeki tahsil ettikten sonra şubeden çıktı. Bu sırada Heybetli'yi takip eden saldırganlar harekete geçti. Beyaz bir araçta bekleyen kişiler, Şükrü Heybetli'nin tahsil ettiği parayı gasp etti. Gaspçılar geldikleri araçla kaçarken polis soruşturma başlattı.Olayı anlatan Heybetli, "Bankadan 500 bin liralık çeki tahsil ettim, firmaya girerken bir kişi bana bir şey sorar gibi yaptı .Ayağını kapıya koyarak engelledi .Aramızda boğuşma geçti ama engelleyemedim. Diğer gaspçı çantayı alarak kaçtı. Koştum ama yakalayamadım" dediGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Gasp anı-Gaspa uğrayan kişi ile röp-İş yerinden görüntü-Genel ve detay görüntülerDHA FEED29.11.2018 - 15.47 Haber Kodu : 181129159==================7- SEYRANTEPE'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASIMurat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,Seyrantepe'de TEM yan yolda, 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, bir sürücü hafif şekilde yaralandı. Araç geçişleri tek şeritten verilince Edirne yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken aniden durdu. Arkadan araçlarda kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı kazada Abdurrahman Orhan adlı bir sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası trafik yoğunluğu yaşandı.Görüntü Dökümü-----------------------Kaza yapan araçlardan detay görüntü-Kaza yapan sürücülerden detay görüntü-Yaralanan sürücüden detay görüntü-Oluşan trafikten detay görüntü-Polis ekiplerinden detay görüntü-Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması-Yolun karayolları ekipleri tarafından temizlenmesi-Suat Perker ile röportaj-Genel ve yakın detaylar29.11.2018 - 15.56 Haber Kodu : 18112916329.11.2018 - 15.16 Haber Kodu : 181129145================(geniş haber)8- 25 ARALIK KUMPAS DAVASI'NDA 59 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİYüksel KOÇ/ İSTANBUL, FETÖ/PDY'nin takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlük yaptıkları iddiası ile firari sanık Fetullah Gülen'in ve eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa verildi. Mütalaada, 59 sanık hakkında, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenenler arasında 25 aralık soruşturmasını yürüten Yakup Saygılı, yardımcısı Kazım Aksoy ve İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı da bulunuyor. Fetullah Gülen ve Hakan Atilla davasında tanık olarak dinlenen Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın dosyası ayrılarak haklarındaki yakalama kararının devamına hükmedilmesi istenen mütalaada, 2 sanığın da beraatına karar verilmesi istendi.SAVCININ MÜTALAASIİstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinin karşısındaki duruşma salonunda gördüğü bugünkü davaya 11 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma Savcısı Ramazan Gökçe esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Gökçe, özetleyerek okuduğu mütalaasında, FETÖ/PDY'nin hizmet adı altında toplumun dini duygularını istismar ettiğini, hukuku bir silah gibi kullandığını, devlete sızarak bir nevi paralel devlet haline geldiğini, kendinden olmayan personeli bertaraf ettiğini kaydetti.Sanıklar tarafından gerçekleştirilen ve bu davaya konu olan 25 Aralık soruşturmasının bir hukuk darbesi olduğunun anlaşıldığı belirtilen mütalaada, sanıkların hukuksuz yaptıkları dinlemelerle işadamlarına ve bürokratlara şantaj uyguladıkları belirtilerek, 25 Aralık operasyonunun hükümeti düşürmeye yönelik bir yargı darbesi olduğu kaydedildi.GÜLEN'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 6 FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDIMütalaada, firari sanıklar Fetullah Gülen, Sinan Dursun, Sinan Sağyalavaç, Hamza Tosun, Engin Filiz ve Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanıklık yapan eski emniyet müdürü Hüseyin Korkmaz'ın dosyasının ayrılarak haklarındaki yakalama kararının devamına karar verilmesini istendi.63 SANIK İÇİN CEZA İSTENDİMütalaada, 63 sanık hakkında ceza istenirken, İsmail Meydan ve Mustafa Meydan'ın tüm suçlardan beraatına karar verilmesi talep edildi.59 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİİhraç edilen eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, ihraç edilen yardımcısı Kazım Aksoy ve ihraç edilen emniyet müdürü Yasin Topçu'nun da aralarında bulunduğu 59 sanık için, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.Mütalaada Yakup Saygılı, Kazım Aksoy ve Yasin Topçu, "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar, İstanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı'nın da aralarında bulunduğu 56 sanık için, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar ceza talep edildi. Mütalaada, Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Mahir Çakallı'nın da aralarında bulunduğu 59 sanık için ayrıca, "Casusluk yapmak", "Usulsüz dinleme yapmak ve bu dinlemeleri ifşa etmek" suçlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan 19 yıldan 117.5 yıla ceza istendi.Yakup Saygılı, Kazım Aksoy ve Yasin Topçu için toplamda bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıldan 140 yıla, Mahir Çakallı ve diğer sanıklar için de toplamda birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26.5 yıldan 132.5 yıla kadar ceza talep edildi.4 SANIK İÇİN SADECE ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA İSTENDİFaruk Çelik, Fatih Aydın, Hasan As ve İrfan Şahin hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, bu sanıkların, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "casusluk yapmak" suçlarından beraatlarına karar verilmesi istendi.İDDİANAMEDENİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir numarala sanık zFetullah Gülen olarak yer alıyor. Davanın diğer sanıkları ise 25 Aralık soruşturmasını yürüten dönenim İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, yardımcısı Kazım Aksoy ve İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı'nın da aralarında bulunduğu 70 kişiden oluşuyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, Yalçın Akdoğan, Serhat Albayrak, Hakan Fidan, İsmail Rüştü Cirit'in müşteki sıfatı ile yer aldığı mütalaada, sanıklar için, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüs", "Terör örgütü yöneticisi olmak", "Terör örgütüne üye olmak", "Casusluk yapmak", "Usulsüz dinleme yapmak ve bu dinlemeleri ifşa etmek" gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 52.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.====================================9 - KADIKÖY'DE MUHTARLIĞA SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDAHaber- Ramazan EĞRİ - - İSTANBUL DHAKadıköy'de muhtarlığı kurşunlayan saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı.Kadıköy Yoğurtçu Parkı Caddesi'nde bulunan Osmanağa Mahalle Muhtarlığı'nda 16 Kasım saat 23.00 sıralarında 3 kişi saldırı düzenlediGüvenlik kamerasına yansıyan saldırganları yakalamak için Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri özel ekip oluşturdu. Polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganların kaçtığı aracın plakası tespit etti.Adresleri de belirlenen saldırganlara operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan C.T. sorgusunda olayı D.A ve D.Y. ile gerçekleştirdiğiniitiraf etti. Yapılan incelemede D.A.'nın saldırıyı gerçekleştirdiği C.T.'nin aracı kullandığını D.Y.'nın da yanlarında olduğu belirlendi.Sorgusu tamamlanan D.A. adliyeye sevkedildi. Diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.Görüntü Dökümü:-----------------Güvenlik kamerasından saldırıSaldırganın adliyeye sevki29.11.2018 - 15.49 Haber Kodu : 181129161=======================10- ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞACI DEVİRDİHaber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,Sultangazi'de şiddetli rüzgarın bir ağacı devirmesi kameraya yansıdıMalkoçoğlu Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç iki bölünüp park halindeki bir kamyonetin üzerine devrildi. Kamyonet sürücüsü Ahmet Aktaş, "Aracımı park ettikten sonra, işyerime geçtim. Daha sonra bir gürültü sesi duydum, dışarı çıktım. İkiye bölünen ağacın aracımın üzerine devrildiğini gördüm" dedi.Görüntü Dökümü:--------Ağacın devrilmesi-Kamyonet sürücüsü ile röp-Detaylan29.11.2018 - 11.22 Haber Kodu : 181129048==========================11- 'HELAL FUARI' ZİYARETÇİLERE KAPILARINI AÇTIHaber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK -Harun UYANIK/ İSTANBUL,İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) işbirliğinde İstanbul'da bugün açılan Helal EXPO2018 fuarını yerli ve yabancı çok sayıda turist ziyaret etti. Gıdadan giyim sektörüne kadar çok sayıda alanda ürünün tanıtım ve satışının yapıldığı fuarda yabancı turistlerin ağırlıkta olduğu görüldü.İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Helal EXPO2018 fuarına yerli ve yabancı çok sayıda akın etti. Fuarda Giresun'un fındığından İzmir'in boyozuna, Medine'nin hurmasından Afganistan'ın halısına kadar çok sayıda ürün sergilendii.HOLLANDA'DAN FUAR İÇİN GELDİHollanda'dan fuar için gelen Hamid Amjad fuarda çok sayıda ürünün olmasının güzel olduğunu kaydederek, "Özellikle yiyecek konusunda çok farklı lezzetler sergileniyor" dedi. Su sektöründe satış gerçekleştiren Zafer Duran da "Hafta sonuna doğru ziyaretçilerin sayısının daha da artmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. Londra'dan gelen Şuayip Hasmin, "Güzel bir fuar. Ancak daha da güzel hale gelebilir. Londra'dan bu fuar için geldim" şeklinde konuştu. Bir organizasyon firması sahibi Suriye asıllı İngiliz Salih Houssein ise İstanbul'da gerçekleştirilen fuarda ürün çeşitliliğinin bol olmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.İZMİR'İN BOYOZU DA FUARDAİzmir Valiliği'nin tanıtım standında sergilenen boyoz da turistlerden ilgi gördü. Boyoz satışı yapan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Musa Turan, "İstanbulluların dışında yabancı turistler de boyoza büyük ilgi gösteriyor. İzmir'in yöresel lezzetini dünyaya tanıtacağız" şeklinde konuştu. Öte yandan fındık üreticisi Erol Turan fuara ilk günden beklediklerinden yoğun katılım olduğunu belirterek, "Giresun'un her derde deva fındığını dünyaya tanıtmak için buradayız. Özellikle Arap turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz" dedi.Fuar, 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'ye kadar açık kalacak.Görüntü dökümü:----------------------Fuara gelen ziyaretçilerden görüntü-Standlardan görüntü-Ziyaretçiler ile röportaj-Stant sahipleri ile röportaj-Muhabir anonsu29.11.2018 - 14.19 Haber Kodu : 181129113====================12- MÜZE VE ÖRENYERLERİNE ÜCRETSİZ GİRECEKLERİN YENİ LİSTESİ BELLİ OLDUGökhan Artan/İstanbul,Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve örenyerleri ile ilgili yeni yönerge yayınlandı.Güncellenen yeni yönergeye göre bakanlık bünyesinde müze ve örenyerlerine kimlerin ücretsiz gireceği de belli oldu.Yeni yönergeye göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim okulları geçerli kimlik kartını haiz öğretmenlere de (Özel Öğretim Kurumlarında görev yapanlar hariç) ücretsiz giriş hakkı getirildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve örenyerlerinin ziyaret usul ve esasları ile müze ve örenyerlerinin ziyareti, bilet ve bilet benzeri araçlara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı "Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge" 24 Kasım'da yürürlüğe girdi. 9 Kasım tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenenen yeni yönergeye göre bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinin kimlere ücretsiz olduğu da belli oldu.YENİLENEN YÖNERGEDE ÜCRETSİZ ZİYARET EDECEKLERİN LİSTESİAşağıda belirtilenler müze ve örenyerlerine kimlik/sözleşme göstermek suretiyle ücretsiz girerler.18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,Gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri,Engelliler ( TC vatandaşı ve yabancı) ile bir refakatçisi, (Görünür bir engel ve/veya belge ibrazı ile)Zorunlu hizmete tabii er ve erbaşlar,ICOM ve ICOMOS ile UNESCO kartı sahipleri,Yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri,Seyahat acentesi sahip veya sorumlu müdürleri,Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları,8 yaş ve altındaki yabancı uyruklu çocuklar,Hayat boyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki gruplar ile bu gruplara refakat eden öğretmenler (ülkemizdeki muhatapları ile yapılan sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla kimlik ibrazı aranmaksızın ücretsiz giriş olanağı sağlanacaktır).Müze ve örenyerinin bağlı bulunduğu İl ve İlçenin;Mülki İdare Amirleri (İllerde Vali, Kültür ve Turizmden sorumlu Vali Yardımcısı, ilçelerde Kaymakam),Büyükşehir, İl, İlçe ve Beldenin Belediye Başkanı ve en fazla 10 kişi olmak üzere refakatindekiler.Resmi görev kapsamında müze veya örenyerine giriş zorunluluğu bulunan Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kolluk kuvvetleri personeli,Ticaret Bakanlığı'nın kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığını önlemek amacıyla sürdürdüğü faaliyetler kapsamında, kaçakçılık mücadelesi ile görevli, gümrük muhafaza personeli,Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim okulları geçerli kimlik kartını haiz öğretmenler ( Özel Öğretim Kurumlarında görev yapanlar hariç)Ülkemizde görev yapan Büyükelçi, Başkonsolos ile refakatindeki eş ve çocukları,bakanlığa bağlı müze ve örenyerlerine ücretsiz giriş yapabilirler.Aşağıda belirtilen grupların ücretsiz ziyaretleri Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden temin edilecek izin belgesi ile gerçekleştirilir:Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi bütçeleriyle ağırlamakta oldukları Bakan Yardımcısı ve daha üst düzeydeki resmi heyetler ile Kuvvet Komutanları ve üstü askeri heyetler, bu heyetlerde bulunanların eşleri ve beraberindekiler ile refakat eden resmi görevliler ve güvenlik amaçlı ön inceleme heyetleri,Uluslararası kongre organizasyonlarına destek kapsamındaki ağırlamalar ile yalnızca şehir turu ve/veya transfer desteği sağlanan ağırlamalar hariç olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez ve Yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca ağırlanan konuk ve heyetler ile refakatçileri (Talep yazısına ağırlamaya ilişkin makam onayı eklenecektir)Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez ve Yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca ağırlanan medya mensupları ve refakatçileri (Talep yazısına ağırlamaya ilişkin makam onayı eklenecektir)Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından bildirilen yabancı tur operatörleri ve yabancı info grupları,Müze ve örenyerinin bağlı bulunduğu Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve/veya Müze Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez birimleri tarafından müze ve örenyerinin tanıtımına katkı sağlamak üzere müze ve örenyerinde düzenlenen etkinliklere katılanlar,Müze ve örenyerlerinin Süreli Kullanım Yönergesi kapsamında tahsisi ile gerçekleştirilen etkinliklerde girişler aşağıdaki şekilde düzenlenir:"Müze ve Örenyerlerinin Süreli Kullanım Yönergesi" kapsamında ücretli olarak tahsis edilmesi ile gerçekleştirilecek etkinliklerde alınacak giriş ücretleri konusunda bu yönerge hükümleri uygulanır.Müze ve örenyerlerinin Süreli Kullanım Yönergesi kapsamında ücretsiz olarak tahsis edilmesi halinde katılımcılardan giriş ücreti alınıp alınmayacağı hususu konuya ilişkin Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararında ayrıca belirtilir.Müze ve örenyerlerinin, kapalı olduğu günlerde veya mesai saatleri dışında, Süreli Kullanım Yönergesi kapsamında tahsis gerçekleştirilmesi halinde etkinliğe katılan ziyaretçi grupları için tek bilet tarifesi uygulanır.Aşağıda belirtilen kişi ve grupların çalışma yaptıkları müze ve örenyerine ücretsiz girişleri ilgili mercilerden temin edilecek izin belgesi ile gerçekleştirilir.Müze ve örenyerlerinde bulunan kültür varlıkları ile ilgili bilimsel araştırma yapan yabancı uyruklu ekipler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden, TC uyruklu ekipler ise ilgili Müze Müdürlüklerinden temin ettikleri izin belgesini gişeye ibraz edeceklerdir.Müze ve örenyerlerinde kazı ve yüzey araştırması yapan ekipler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden temin ettikleri izin belgesini gişeye ibraz edeceklerdir.Müze ve örenyerlerinde ticari olmayan tanıtım ve eğitim amaçlı video, film ve fotoğraf çekim izni uygun görülen kişi ve ekipler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alacakları izin yazısını gişeye ibraz edeceklerdir.Yönergenin 3. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücretsiz giriş hakları, ayrıca ücretlendirilen Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü, Aya İrini Anıt Müzesi, Efes Örenyeri Yamaçevler ve Göreme Açıkhava Müzesi Karanlık Kilise bölümlerine yapılacak ziyaretlerde geçerli değildir. Bu yerlere, biletli refakatçisi eşliğindeki 6 yaş ve altındaki çocukların ücretsiz giriş hakları ise mevcuttur.Müzekart: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 5203 Sayılı Kanuna tabi Mavi Kart sahipleri, KKTC vatandaşları ve Türkiye'de yerleşik "Yabancı Kimlik Numarası" sahibi kişiler tarafından edinilebilen Müzekart; Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü, Aya İrini Anıt Müzesi, Efes Örenyeri Yamaçevler, Göreme Örenyeri Karanlık Kilise bölümleri hariç olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ve örenyerlerine, bir yıl boyunca ikişer defa giriş hakkı sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ilk ve orta öğretim okulları geçerli kimlik kartını haiz öğretmenlere, emekli öğretmenlere, 6326 Sayılı Turist Rehberleri Meslek Kanunu uyarınca Bakanlığımız tarafından ruhsatname verilen eylemsiz turist rehberlerine, 18 yaşın üzerindeki öğrencilere, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde görevli öğretim üyelerine, Ülkemizde ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yabancı öğrenciler ile yüksek öğrenim kurumlarında önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarına devam eden yabancı öğrencilere ve KKTC vatandaşı öğrencilere, öğrenci kimliği ibrazı şartı ile indirimli Müzekart düzenlenebilir.Müzekart+: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 5203 Sayılı Kanuna tabi Mavi Kart sahipleri, KKTC vatandaşları ve Türkiye'de yerleşik "Yabancı Kimlik Numarasıö sahibi kişiler tarafından edinilebilen Müzekart+; Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü, Aya İrini Anıt Müzesi, Efes Örenyeri Yamaçevler, Göreme Örenyeri Karanlık Kilise bölümleri hariç olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ve örenyerlerine bir yıl boyunca sınırsız giriş hakkı sağlamakta olup, bunun yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılım kolaylığı sunarak çeşitli özel müzeler ile kültürel-turistik çekim noktalarına girişlerde, bu kurumların kafelerinde ve hediyelik eşya dükkanlarında değişen oranlarda indirim sağlar.9.3-"18 yaş ve altı ile 65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardını haiz profesyonel turist rehberlerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile anne, baba, eş ve çocuklarına On Türk Lirası bedelle 1(bir) yıl geçerli olacak Müzekart düzenlenebilir.Engelli vatandaşlar (Refakatçileri hariç) tarafından talep edilmesi halinde de 1(bir) yıl süreli Müzekart ücretsiz olarak düzenlenir.Giriş kartlarına ilişkin toplu alımlarda indirim uygulanabilir. İndirim uygulanacak giriş kartı alım miktarı ile indirim oranları Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.Görüntü dökümü:-----------------Tarihi yarımadanın havadan görüntüleri